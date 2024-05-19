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БЕКУТАН КІДС ВІТС МУЛЬТИІМУНО порошок саше, №14 - Київ (637658) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 310 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
339,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
463,30
Економія: -119,50 грн
343,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
457,60
Економія: -113,80 грн
343,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9), саше (11)
358,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
357,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
339,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
458,10
Економія: -114,30 грн
343,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
455,30
Економія: -111,50 грн
343,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
339,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
339,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
378,99
Економія: -56,60 грн
322,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
339,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
339,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
339,80 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
301,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
339,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
339,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
339,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
339,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
363,44 грн