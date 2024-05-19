БАЛЬЗАМ 911 "ОКОПНИК" 100 мл - Львів (350464) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Swiss pharmacy
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10