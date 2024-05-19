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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙССЦіни в аптеках

БАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙСС 50 мл - Львів (234764) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
154,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
141,21 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
164,62
Економія: -0,59 грн
164,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
168,72
Економія: -29,03 грн
139,69 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (7)
167,99
Економія: -21,23 грн
146,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
154,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
141,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
211,70
Економія: -65,50 грн
146,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
154,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
187,99
Економія: -41,23 грн
146,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
186,50
Економія: -39,74 грн
146,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
154,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
157,45
Економія: -18,30 грн
139,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (7)
211,70
Економія: -65,50 грн
146,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
175,67
Економія: -34,60 грн
141,07 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
154,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
163,50
Економія: -16,74 грн
146,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
192,99
Економія: -46,23 грн
146,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
154,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
178,99
Економія: -32,23 грн
146,76 грн