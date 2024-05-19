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БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЧАГА" 100 мл - Львів (135462) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
34,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
55,34
Економія: -20,36 грн
34,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (2)
34,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
39,84
Економія: -4,28 грн
35,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
31,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
39,71
Економія: -4,46 грн
35,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (11)
42,53
Економія: -7,55 грн
34,98 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (10)
31,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
31,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (3)
38,68
Економія: -3,10 грн
35,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
33,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (1)
31,06 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
Всього: упаковка (2)
34,30 грн