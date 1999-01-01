Київ
Косметичні засоби
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Захисні засоби
Косметичні засоби
07
Захисні засоби
7.1.
Сонцезахисні і протиопікові кошти
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Засоби захисту від комах
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Крем для тіла сонцезахисний "Coderma"
Spf-30 150 мл №1
Експерт Косметик
від
120,60
грн
в 1951 аптеці інших міст
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СПРЕЙ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ SPF-35
160 мл №1
Біокон МНВО
від
109,20
грн
в 694 аптеках
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СПРЕЙ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ SPF-50+
160 мл №1
Біокон МНВО
від
141,00
грн
в 682 аптеках
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Стоп Комар форте - спрей від комарів і кліщів засіб репелентний
Спрей 95 мл №1
Біокон МНВО
від
76,63
грн
в 665 аптеках
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КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50
25 мл №1
МНВО Біокон
від
76,13
грн
в 634 аптеках
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КРЕМ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ "НАДВИСОКИЙ ЗАХИСТ"
Spf-50+ 160 мл №1
Біокон МНВО
від
125,66
грн
в 605 аптеках
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КРЕМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАРІВ ТА ІНШИХ КОМАХ "УКУС-OFF"
Туба 30 г №1
МНВО Біокон
від
43,69
грн
в 586 аптеках
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СПРЕЙ ПРОТИ ЗАСМАГИ SPF-70
160 мл №1
МНВО Біокон
від
146,94
грн
в 565 аптеках
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СПРЕЙ ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ
160 мл №1
МНВО Біокон
від
99,40
грн
в 558 аптеках
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СТОП КОМАР
Спрей 95 мл від комарів №1
Біокон МНВО
від
70,60
грн
в 543 аптеках
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SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT
150 мл №1
МНВО Біокон
від
198,75
грн
в 482 аптеках
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БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ ДИТИНИ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАРІВ ТА КОМАХ
20 мл №1
Natura House
від
74,50
грн
в 463 аптеках
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ULTRA PROTECT FACE КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT
50 мл №1
МНВО Біокон
від
116,45
грн
в 461 аптеці
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Пантестин-Дарниця®
Спрей нашкірний, розчин 30 мл №1
Дарниця ФФ
від
157,00
грн
в 417 аптеках
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КЛІЩ-OUT ЗАСІБ РЕПЕЛЕНТНИЙ ВІД ЛІТАЮЧИХ КРОВОССАЛЬНИХ КОМАХ ТА КЛІЩІВ
Аерозоль 130 мл №1
Красота та Здоров'я
від
145,25
грн
в 397 аптеках
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МАСЛО ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ SPF-30 "ВИСОКИЙ ЗАХИСТ"
160 мл №1
Біокон МНВО
від
131,80
грн
в 388 аптеках
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Антгеліос UVmune 400 флюїд Oil Control сонцезахисний SPF 50+ з ефектом матування тм "La Roche-Posay"
50 мл для жирної чутливої шкіри обличчя №1
Cosmetique Active Production
від
712,60
грн
в 367 аптеках
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Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів)
Для дітей аерозоль 40 г (захист 3 години) №1
Красота та Здоров'я
від
50,81
грн
в 357 аптеках
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Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів)
Для дорослих аерозоль 60 г (захист 4 години) №1
Красота та Здоров'я
від
60,60
грн
в 351 аптеці
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Аерозоль для регенерації шкіри з пробіотиками "Аредерма Пантенол"
130 г №1
СИРИОН ООО
від
262,00
грн
в 350 аптеках
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Форма випуску
"Киш-Комар"
"Некусайка"
Family
MOSQUITALL
MOSQUITALL Захист для дорослих
MOSQUITALL Ніжний захист
MOSQUITALL Універсальн. захист
MOSQUITALL,защита д/всей семьи
Paw Patrol
Picnic Baby
Picnic Bio Active
Picnic Family
SPF 100+
SPF 30
SPF 30+
SPF 50
SPF 50+
SPF 50+ PA++++
SPF-0
SPF-10
SPF-15
SPF-20
SPF-30
SPF-30, UV захистом
SPF-35
SPF-40
SPF-45
SPF-50
SPF-50 PA+++
SPF-50+
SPF-50+, UVA ультра,водост.
SPF-6
SPF-60
SPF-8
SPF-90+
SPF50+ PA++++
SPF70
STOP EXTREME
ОЙ!КОМАРИКИ
ОЙ!КОМАРИКИ ACTIVE
ОЙ!КОМАРИКИ BABY
ОЙ!КОМАРИКИ FAMILY
аер.
арома-спрей
бальзам
бета-каротин, Д-пантенол
в компл. з електрофуміг.
відтінок світлий
гель
д/доросл.
д/жирной, пробл.кожи
для дітей
крем
міні-спрей
пластина
пластини
попереджає зневоднення шкіри
рідина
спрей
спрей нашкірний, р-н
стрічка
фактор 30
із пом'якш. компл.
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Пакування
10 г
13 мл
15 г
15 мл
20 г
20 мл
25 г
25 мл
30 г
30 мл
40 мл
44 г
45 мл
50 г
50 мл
52 мл
58 г
59 мл
60 г
60 мл
68 г
70 мл
75 г
75 мл
80 мл
90 мл
95 мл
100 г
100 мл
110 мл
120 мл
125 мл
130 г
130 мл
150 мл
160 мл
165 мл
200 г
200 мл
250 мл
300 мл
аер. 40 г
аер. 60 г
аер. 125 мл
аер. 280 мл
амп. 2 мл
без запаху 24 мл
дозатор 200 мл
захищає від солі і хлора 200 мл
и кожи склонной к акне 50 мл
контейнер 150 мл
набір
ролик 6 мл
ролик 7 мл
спрей 100 мл
спрей 200 мл
спрей-лосьон 100 мл
туба 30 г
туба 50 мл
туба 70 г
туба 70 мл
туба 75 мл
туба 100 мл
туба 200 мл
туба 300 мл
фл. 4.5 мл
фл. 90 мл
фл. 100 мл
фл. 160 мл
фл. 200 мл
фл. з розпилювачем 120 мл
фл. полімер. 100 мл
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Виробник
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
Alma K. Ltd.
Alpen Pharma AG
Apivita
Aveflor
Barony Universal Products
Beiersdorf
Bubchen
Caudalie
Colep CCL Polska
Cosmetic Active Internationale
Cosmetique Active Int.
Cosmetique Active Production
Dermalogica LLC
Elfa Pharm
Equilibra Srl
Farmol
Farmona
HAAN BRAND S.L
IVATHERM Ltd
Industrial Farmaceutica Cantabria
Industrial Farmaceutica Cantabria S.A.
Istituto Ganassini
Johnson & Johnson
LABORATORIOS BABE, S.L.
Lab. NIGY
Lab. SVR
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Laboratoires Dermatologiques Uriage
Laboratoires Expanscience
Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris
Lierac
MAGASALFA S.L.
Martiderm S.L.
Mibelle AG Cosmetics
Natura House
OZTURK ILAC SAN.TIC.A.S.
Pangaea Laboratories Ltd
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Vaco Retail sp. z.o.o
Vichy
Weleda
ZIAJA
Zobele Holding S.p.A.
Zobele Industrie Chemiche
Інфарма Трейдінг Україна
АРНЕСТ УКРАЇНА ТОВ
Адверсо
Альянс Краси
Альянс Красоты
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Арнест
Арнест Украина
Аромат
Аэрозоль Новомосковск
БІОЛІК ФАРМА
БКГ Баден-Баден Косметік Груп
Байєрсдорф
Байєрсдорф Україна
Батата
Биогард
Биокон МНПО
Биотон
Биотрейд НДК
Біокон МНВО
Біотон
ВК БЛИСКАВКА ООО
Віши
Георг Биосистемы
Грин Фарм Косметик
Грін Фарм Косметик
Дарниця ФФ
Екола
Експерт Косметик
Ельфа
Ельфа ФФ
Еліксир
Завод витаминный Харьковский
Илан Фарм
Компания АКТО
Компания производственная БЛИСКАВКА
Корвет Фарма
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
ЛекоПро
Лореаль Україна
МНПО Биокон
Мадеус
Моні
Натурварен
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Пьер Фабр Дермо-Косметік
РОЗА ИМПЕКС
СИРИОН
СИРИОН ООО
СК Джонсон
СТЕНЕКС УКРАИНА
Сабриз
Сабріз
Сіріон
Тернофарм
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Фармаком
Фармвей Трейдинг
Фарміс ЛТД
Фитодоктор
Фитопродукт
Флоралис
Флорі Спрей
Фітодоктор
Чарли
Эколла
Эликсир
Эльфа
Эльфа ФФ
Эффект
Юниксинвестагро
Юніксінвестагро
Юпеко Украина
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