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Косметичні засоби
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Захисні засоби

Косметичні засоби

07Захисні засоби

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Крем для тіла сонцезахисний "Coderma"
Крем для тіла сонцезахисний "Coderma"
Spf-30 150 мл №1
Експерт Косметик
від 120,60 грн
в 1951 аптеці інших міст
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СПРЕЙ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ SPF-35
СПРЕЙ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ SPF-35
160 мл №1
Біокон МНВО
від 109,20 грн
в 694 аптеках
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СПРЕЙ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ SPF-50+
СПРЕЙ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ SPF-50+
160 мл №1
Біокон МНВО
від 141,00 грн
в 682 аптеках
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Стоп Комар форте - спрей від комарів і кліщів засіб репелентний
Стоп Комар форте - спрей від комарів і кліщів засіб репелентний
Спрей 95 мл №1
Біокон МНВО
від 76,63 грн
в 665 аптеках
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КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50
25 мл №1
МНВО Біокон
від 76,13 грн
в 634 аптеках
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КРЕМ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ "НАДВИСОКИЙ ЗАХИСТ"
КРЕМ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ "НАДВИСОКИЙ ЗАХИСТ"
Spf-50+ 160 мл №1
Біокон МНВО
від 125,66 грн
в 605 аптеках
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КРЕМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАРІВ ТА ІНШИХ КОМАХ "УКУС-OFF"
КРЕМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАРІВ ТА ІНШИХ КОМАХ "УКУС-OFF"
Туба 30 г №1
МНВО Біокон
від 43,69 грн
в 586 аптеках
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СПРЕЙ ПРОТИ ЗАСМАГИ SPF-70
СПРЕЙ ПРОТИ ЗАСМАГИ SPF-70
160 мл №1
МНВО Біокон
від 146,94 грн
в 565 аптеках
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СПРЕЙ ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ
СПРЕЙ ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ
160 мл №1
МНВО Біокон
від 99,40 грн
в 558 аптеках
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СТОП КОМАР
СТОП КОМАР
Спрей 95 мл від комарів №1
Біокон МНВО
від 70,60 грн
в 543 аптеках
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SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT
SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT
150 мл №1
МНВО Біокон
від 198,75 грн
в 482 аптеках
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БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ ДИТИНИ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАРІВ ТА КОМАХ
БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ ДИТИНИ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАРІВ ТА КОМАХ
20 мл №1
Natura House
від 74,50 грн
в 463 аптеках
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ULTRA PROTECT FACE КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT
ULTRA PROTECT FACE КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT
50 мл №1
МНВО Біокон
від 116,45 грн
в 461 аптеці
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Пантестин-Дарниця®
Пантестин-Дарниця®
Спрей нашкірний, розчин 30 мл №1
Дарниця ФФ
від 157,00 грн
в 417 аптеках
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КЛІЩ-OUT ЗАСІБ РЕПЕЛЕНТНИЙ ВІД ЛІТАЮЧИХ КРОВОССАЛЬНИХ КОМАХ ТА КЛІЩІВ
КЛІЩ-OUT ЗАСІБ РЕПЕЛЕНТНИЙ ВІД ЛІТАЮЧИХ КРОВОССАЛЬНИХ КОМАХ ТА КЛІЩІВ
Аерозоль 130 мл №1
Красота та Здоров'я
від 145,25 грн
в 397 аптеках
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МАСЛО ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ SPF-30 "ВИСОКИЙ ЗАХИСТ"
МАСЛО ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ SPF-30 "ВИСОКИЙ ЗАХИСТ"
160 мл №1
Біокон МНВО
від 131,80 грн
в 388 аптеках
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Антгеліос UVmune 400 флюїд Oil Control сонцезахисний SPF 50+ з ефектом матування тм "La Roche-Posay"
Антгеліос UVmune 400 флюїд Oil Control сонцезахисний SPF 50+ з ефектом матування тм "La Roche-Posay"
50 мл для жирної чутливої шкіри обличчя №1
Cosmetique Active Production
від 712,60 грн
в 367 аптеках
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Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів)
Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів)
Для дітей аерозоль 40 г (захист 3 години) №1
Красота та Здоров'я
від 50,81 грн
в 357 аптеках
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Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів)
Аерозоль-репелент Киш-комар Засіб для захисту від комах "En'jee" в аерозольній упаковці (не містить інсектицидів)
Для дорослих аерозоль 60 г (захист 4 години) №1
Красота та Здоров'я
від 60,60 грн
в 351 аптеці
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Аерозоль для регенерації шкіри з пробіотиками "Аредерма Пантенол"
Аерозоль для регенерації шкіри з пробіотиками "Аредерма Пантенол"
130 г №1
СИРИОН ООО
від 262,00 грн
в 350 аптеках
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