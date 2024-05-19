Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяSPOT CONTROL КРЕМ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНИХ ЗОН SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECTЦіни в аптеках

SPOT CONTROL КРЕМ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНИХ ЗОН SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 25 мл - Київ (586236) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
131,15
Економія: -20,28 грн
110,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
123,84
Економія: -22,66 грн
101,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (3)
134,37
Економія: -23,50 грн
110,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
133,87
Економія: -23,00 грн
110,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
119,68
Економія: -14,10 грн
105,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
130,84
Економія: -19,97 грн
110,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
121,44
Економія: -11,91 грн
109,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
132,25
Економія: -18,58 грн
113,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (3)
134,39
Економія: -16,66 грн
117,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
100,83
Економія: -3,68 грн
97,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
123,73
Економія: -15,25 грн
108,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
121,53
Економія: -16,41 грн
105,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
122,16
Економія: -20,98 грн
101,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (3)
134,30
Економія: -23,43 грн
110,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
122,39
Економія: -21,21 грн
101,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
101,37
Економія: -4,22 грн
97,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
133,73
Економія: -20,06 грн
113,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
122,84
Економія: -16,79 грн
106,05 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
121,00
Економія: -15,53 грн
105,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
119,55
Економія: -7,59 грн
111,96 грн