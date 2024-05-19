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БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE" 160 мл - Київ (162714) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
116,00
Економія: -32,18 грн
83,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -24,37 грн
76,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
96,04
Економія: -15,90 грн
80,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
106,36
Економія: -18,38 грн
87,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
97,09
Економія: -16,95 грн
80,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
77,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
95,57
Економія: -10,38 грн
85,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (3)
95,97
Економія: -10,41 грн
85,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
96,86
Економія: -16,72 грн
80,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
96,16
Економія: -16,02 грн
80,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
97,05
Економія: -16,91 грн
80,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
95,89
Економія: -17,77 грн
78,12 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (3)
76,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
96,77
Економія: -14,52 грн
82,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
97,40
Економія: -13,40 грн
84,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
95,94
Економія: -12,31 грн
83,63 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -24,37 грн
76,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -24,37 грн
76,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
95,68
Економія: -7,00 грн
88,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
96,55
Економія: -16,41 грн
80,14 грн