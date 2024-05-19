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ULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА СОНЦЕЗАХИСНЕ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Київ (586224) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
171,43
Економія: -26,51 грн
144,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
195,54
Економія: -35,78 грн
159,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (3)
176,01
Економія: -30,78 грн
145,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
174,98
Економія: -30,06 грн
144,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
171,41
Економія: -20,18 грн
151,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
171,01
Економія: -26,09 грн
144,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
173,93
Економія: -17,06 грн
156,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
172,86
Економія: -24,29 грн
148,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (3)
175,66
Економія: -21,78 грн
153,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
172,29
Економія: -17,58 грн
154,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
195,37
Економія: -23,90 грн
171,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
174,07
Економія: -23,51 грн
150,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
174,96
Економія: -30,04 грн
144,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
175,93
Економія: -30,70 грн
145,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
175,30
Економія: -30,38 грн
144,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
173,20
Економія: -30,44 грн
142,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
174,80
Економія: -26,23 грн
148,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (3)
176,32
Економія: -24,10 грн
152,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
173,30
Економія: -22,24 грн
151,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
171,23
Економія: -10,87 грн
160,36 грн