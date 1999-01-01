Київ
Косметичні засоби
03
Засоби по догляду за волоссям і нігтями
Косметичні засоби
03
Засоби по догляду за волоссям і нігтями
3.1.
Шампуні
3.2.
Додаткові засоби по догляду за волоссям
3.3.
Засоби для профілактики лупи
3.4.
Засоби для зміцнення та профілактики випадіння волосся
3.5.
Засоби по догляду за нігтями
Сортування:
По популярності
Фільтр
ПАСТА "СУЛЬСЕНА"
2 % 75 мл №1
Амальгама Люкс
від
86,60
грн
в 923 аптеках
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ШАМПУНЬ "СУЛЬСЕНА"
150 мл №1
Амальгама Люкс
від
125,00
грн
в 903 аптеках
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Цикложен протигрибковий лак для нігтів
Флакон 3 г №1
Лаборатория Serra Pamies S.A
від
624,48
грн
в 798 аптеках
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ПАСТА "СУЛЬСЕНА"
1 % туба 75 мл №1
Амальгама Люкс
від
56,28
грн
в 748 аптеках
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Шампунь-пілінг СУЛЬСЕНА® проти лупи з натуральним скрабом
Шампунь флакон 150 мл №1
Амальгама Люкс
від
133,31
грн
в 710 аптеках
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ШАМПУНЬ РОСЛИННИЙ "ЛАВІНАЛ" ("LAVINAL") ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ПРОТИ ВОШЕЙ
Шампунь 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
100,63
грн
в 701 аптеці
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Нізорал® Догляд Кондиціонер для щоденного застосування
200 мл №1
Стада
від
313,36
грн
в 673 аптеках
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ДЕРКОС ШАМПУНЬ ВІД ЛУПИ ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ
200 мл для сухого волосся №1
Cosmetic Active Internationale
від
461,10
грн
в 635 аптеках
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Віші деркос PSOlution шампунь кератолітичний для шкіри голови з проявами лущення та сверблячки
200 мл №1
Віши
від
543,70
грн
в 628 аптеках
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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ
100 мл №1
Фітобіотехнології
від
178,50
грн
в 623 аптеках
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ДЕРКОС — СЕБОРЕГУЛЮЮЧИЙ ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД
200 мл для жирного волосся №1
Віши
від
490,30
грн
в 616 аптеках
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ДЕРКОС ШАМПУНЬ ПОСИЛЕННОЇ ДІЇ ПРОТИ ЛУПИ ДЛЯ ЖИРНОГО ВОЛОССЯ ТА ПОДРАЗНЕНОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ тм ВІШІ
390 мл №1
Cosmetic Active Internationale
від
694,40
грн
в 614 аптеках
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ШАМПУНЬ 7 В 1 СЕРІЇ "7 МАСЕЛ"
200 мл №1
Ельфа ФФ
від
131,51
грн
в 609 аптеках
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Біфон® Лосьйон для волосся
Лосьйон флакон 100 мл №1
Мібе Україна
від
182,92
грн
в 608 аптеках
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ШАМПУНЬ "АЛЬГОПІКС"
Шампунь флакон 200 мл №1
Софарма
від
158,76
грн
в 608 аптеках
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ДЕРКОС ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ тм ВІШИ/VICHY
200 мл для нормального та жирного волосся №1
Cosmetic Active Internationale
від
488,57
грн
в 596 аптеках
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Нізорал® Догляд Шампунь для щоденного застосування
200 мл №1
Стада
від
290,23
грн
в 592 аптеках
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ДЕРКОС ШАМПУНЬ-СКРАБ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ І ВОЛОССЯ ПРОТИ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА НАДЛИШКУ СЕБУМУ тм VICHY
250 мл №1
Лореаль
від
596,85
грн
в 591 аптеці
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ІНТЕНСИВНА МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 7 В 1 "7 ОЛІЙ"
200 мл №1
Ельфа ФФ
від
109,00
грн
в 567 аптеках
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Волвіт® intensive care шампунь
200 мл №1
Гледфарм
від
244,00
грн
в 565 аптеках
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1
2
3
4
5
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135
Форма випуску
"АктивСпорт"
"Енергія свіжості"
"Захист від випадіння волосся"
"Крижана свіжість з ментолом"
"Легке розчісування"
"пиво і хміль"
010
012
014
015
033
035
036
037
042
043
052
053
057
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
092
093
094
098
1
1+
1-10
1-4
1.0
1.10
10
10 в 1
10-13
10-19
10-55
10.1
10.21
100% дзеркальний блиск
1000
1001
101
102
103 Cuticle oil
104 Oil complex
105 Cuticle remover
106
107
11 мл
110
111
112
114
12-21
12-59
12/1
120
141
2 в 1
2-1
2.0
2.10
2.2
216
233
246
3
3 в 1
3 цінні глини
3-1
3-3
3-68
3.0
3.16
3.23
3/0
3D-ефект міцні., блиск, об'єм
3d-ефект міцн., блиск, об'єм
4
4 1/2
4-1
4-15
4-60
4-8
4.00
4.03
4.12
4.15
4.6
4.60
4/6
400
415
470
5 в 1
5-0
5-46
5.0
5.00
5.12
5.15
5.32
5.52
5/5
5/66
5/77
55/46
565
583
6
6-1
6.0
6.15
6.25
6.34
6.35
6.60
6/0
6/4
6/73
613
670
7-1
7-21
7-5
7-6
7-77
7-78
7.0
7.00
7.1
7.12
7.132
7.40
7/0
77/44
8
8-0
8-21
8-77
8.0
8.00
8.1
8.11
8.12
8.53
8.75
8/1
8/45
815
842
876
888
891
8N
9-1
9-40
9-52
9.02
9.1
9.12
9.13
9.5-21
9/1
9/3
9/5
910
911
Ayurvedic Repair Solution
Black Peony Seoritae
Brooklyn
C1
C10
C9
CB7
CI12
Clean & Cool
Colour Shineplex
Control
Disney
Earth Anti-Hair Loss Treatment
Earth Repair Bonding Treatment
Earth Therapy Scalp Scaler
G3
GK4
H-Keratineum
H-Nutrimelin
H-Sebopurin
H-Sensitonin
H-Stimuforten
H-Stimulinum
H-Stimupurin
H-Stimutone
HAIR TREND
Keratin Hair Perfection
LW3
M67
Maxi-об'єм
Milk and Sugar
N1
N2
N3
N5
N6
New York
R4
RF3
RFE3
RI5
S1
S100
SOS
Supreme
U784
Ultra Абрикос
Volume Fresh
W2
W5
aqua revive
d-375
fiber therapy
original
sensitive
А10
А12
Аква-бомба миттєвої дії
Відновлення та живлення
Вітамінізація на 30 днів
Глибоке чищення
Гіперживл. від коренів до кінч
Делікатний
Дзеркальний блиск
Довжина та колір
Домашній Агафії
Експрес-активація фолікулів
Експрес-відновлення
Життєва сила
Захист кольору та блиск
Зміцнення волосся
Зміцнення і ріст
Кропива
М'який Агафії
Об'єм та сяяння
Повне Відновлення 5
Посилене живлення
Проти випадання волосся форте
Пурпурна троянда
Розкіш 6 олій
Розкіш кокосова олія
Розкішне волосся
Ромашковий
Ріст волосся х 2
Свіжість і зміцнення
Сила АргінінаХ3
Сила Бамбука
Сила та блиск
Укрпілення
Ультразахист від сивини
Цитрусова свіжість
аква-бомба швидкої дії
алое вера
арт. ср-039 тон 03
бальзам
без сульфатів
вирівнюючий
вищий сорт
водяна лілія та протеїн
від лупи
відновл.
відновлення та здоров'я
відновлювач пошкоджених нігтів
відновлююча
відновлююча з годжі
відновлюючий "кропива"
вітамінний "ромашка"
гель
гель для потовщення нігтів
густий Агафії
д/всіх типів волосся
д/догляду за волоссям
д/доросл.
д/жирного волосся
д/нігтів
д/сух. та пошкодж. волосся
д/сух.волосся
д/сухого та тьмяного волосся
детокс з водою кокосу
для надмірно жирного волосся
для нормал. і сухого волосся
для тонкого і слабкого волосся
для фарбов. волосся
діамантова основа
діамантове покриття
ефект "мокрих нігтів"
живил.
живильне
живильний "яєчний"
жирна лупа H-Purin
жіноча
жіночий
з антиоксидантами
з аргановою олією
з квітами камелії
з мигдальним молочком
з травами
з ягодою годжі
засіб
захисна з чиа
захисний
зволож.
зволож. з пурпуровим рисом
зволоження
зволожуюче
зволожуючий "7 трав"
зміцнювач нігтів
зміцнюючий "лопух"
золота троянда
колір і блиск з кіноа
корекція неоднорідних нігтів
крем
кропива та хміль
ламінуючий ультрашовк
лосьйон
лінія HANDMADE
мигдаль та квітки папайї
мікс Принцеса
нормалізуючий
ніжний
олія
органічний
особливий Агафії
очищувальна
очищуючий
п/випадіння волосся
паста
посилювач кольору
потрійне відновлення
потужність та сила, 3d-ефект
при інтенсив. випад. волосся
проти заплутування волосся
проти лупи
протигрибкова терапія
р-н
регенератор нігтів,які розшар.
ромашкова
серія Dr.Luka
сироватка
спрей
стимулююче ріст волосся
стимулюючий проти випадання
стимулятор прискор. росту
суперзахисне покриття
суперматове покриття
суха лупа H-Purin
сухой
тон 1
тон 1 чорний
тон 10
тон 100
тон 10N
тон 1N
тон 2
тон 2.1
тон 200
тон 210
тон 243
тон 245
тон 246
тон 247
тон 248
тон 2N
тон 3
тон 3N
тон 4
тон 4 шатен
тон 4.77
тон 4G
тон 4N
тон 4NC
тон 5
тон 5.3
тон 5.5
тон 5.7
тон 513
тон 515
тон 554
тон 5G
тон 5N
тон 6
тон 6.3
тон 6.7
тон 6.77
тон 6G
тон 6N
тон 7
тон 7.3
тон 7.46
тон 7.7
тон 7N
тон 8
тон 8 світло-русий
тон 8.1
тон 8.3
тон 810
тон 8N
тон 9 блондин
тон 9.3
тон 9.8
тон 910
тон 9N
укріплююча
укріплюючий
ультраблиск
фібрологія
чоловічий, АЙС
чорний Агафії
шампунь
шампунь дерматол.
шампунь для всих типів волосся
шампунь проти лупи
шампунь-скраб
энергия мультивитаминов
№ 21
№001
№003
№004
№006
№025
№026
№029
№032
№034
№039
№042
№047
№048
№049
№051
№055
№057
№058
№060
№061
№062
№075
№077
№079
№081
№084
№085
№086
№087
№088
№090
№091
№092
№094
№095
№097
№099
№100
№102
№104
№105
№107
№235
№236
№237
№238
№239
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Дозування
1 %
2 %
7 доз
Пакування
1 л
2.5 мл
3 мл
3.5 мл
5 мл
6 г
6 мл
7 мл
8 мл
8.5 мл
10 мл
11 мл
12 мл
13 мл
15 мл
20 мл
23 мл
25 г
25 мл
30 мл
40 мл
50 г
50 мл
55 мл
59 мл
60 г
60 мл
70 мл
75 г
75 мл
80 г
80 мл
89 мл
90 мл
100 г
100 мл
110 мл
115 мл
120 г
120 мл
125 мл
148 мл
150 мл
160 мл
180 мл
190 мл
200 г
200 мл
205 мл
210 мл
215 мл
220 мл
225 мл
230 мл
237 мл
240 мл
250 мл
251 мл
265 мл
270 мл
275 мл
280 мл
290 мл
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330 мл
350 мл
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360 мл
390 мл
400 мл
430 мл
440 мл
450 мл
480 мл
490 мл
500 мл
520 мл
530 мл
540 мл
550 мл
600 мл
700 мл
750 г
750 мл
900 мл
946 мл
950 мл
1000 г
1000 мл
1250 мл
Black Cumin Nutrient Condit. 100 мл
Black Cumin Nutrient Condit. 480 мл
Nutrient Conditioner 100 мл
Nutrient Conditioner 480 мл
амп.
амп. 5 мл
амп. 6 мл
амп. 7.5 мл
банка 200 мл
банка 300 мл
банка 480 мл
банка 500 мл
банка 1000 мл
дезінфікуючий 400 мл
дой-пак 200 мл
дой-пак 270 г
дой-пак 500 мл
дой-пак 750 г
олівець 9 мл
пакет 10 мл
пакет 25 г
пакетик 15 мл
пляшка 100 мл
саше 7 мл
саше 10 мл
свербін. волос. частини голови 200 мл
стік 10 мл
туба 4 г
туба 5 г
туба 30 г
туба 40 г
туба 75 мл
туба 100 мл
туба 150 мл
туба 200 мл
туба 250 мл
туба пластик. 100 мл
туба пластик. 200 мл
тюбик 200 мл
фл. 3 г
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 11 мл
фл. 14 мл
фл. 15 мл
фл. 100 мл
фл. 110 мл
фл. 120 г
фл. 125 мл
фл. 150 мл
фл. 200 г
фл. 200 мл
фл. 230 мл
фл. 250 мл
фл. 300 мл
фл. 330 мл
фл. 350 мл
фл. 355 мл
фл. 400 мл
фл. 750 мл
фл. 946 мл
фл. 1000 мл
фл. з дозатором 200 мл
фільтр-пакет 30 г
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1
2
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6
10
12
14
15
20
21
28
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Виробник
2К Совместное Украинско-Немецкое Предприятие
AROMATICA CO
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
Alma K. Ltd.
Alpa AS
Alpen Pharma AG
Apivita
Athena Cosmetics Corporation
B. Fresh
BBI Solutions
BRELIL S.R.L.
Bio Fresh Ltd
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Biogened S.A.
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Biotrade Bulgaria
Bubchen
Caudalie
Church & Dwight
Cosmetic Active Internationale
Cosmetique Active Int.
D.K. Industries
DIA Gulf Trading
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
DUEK KEUM CO., LTD
Delta Medical
Delta Medical Promotions AG
E. Tjellesen A/S
ELEY s.r.l.
EUTHALIA COSMETICS SRL
EVAS Cosmetics Co., Ltd.
Egalle S.L.
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Elfa Pharm
Equilibra Srl
FLAX MANUFACTURE LTD
Farmona
Farouk Systems, Inс
Frenchi Products
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
HAIR O'RIGHT INT
IVATHERM Ltd
Industrial Farmaceutica Cantabria S.A.
Industrias Beter S.A
Instytut dermokosmetykow Ideepharm Sp. z o.o.
K.P.Namboodiri's
KRKA d.d. Novo Mesto
L'oreal
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
LABORATORIOS BABE, S.L.
La'dor
Lab. NIGY
Lab. SVR
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Laboratoire NUXE
Laboratoire Noreva-LED
Laboratoires Contapharm
Laboratoires Dermatologiques Uriage
Laboratoires Phytosolba
Laboratorios Serra Pamies S.A.
Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris
Lacote S.R.L.
Loton Cosmetics S.P.Baltyck
MAGASALFA S.L.
MINUS 417 Dead Sea Cosmetics Ltd
Marico Limited
Marie Fresh Cosmetics
Marion Sp.zoo
Martiderm S.L.
Mavala S.A.
Medimar
Melisa Laboratorium
Mibelle Ltd
Murnauer Markenvertrieb GmbH
Myungin Cosmetics Co., Ltd
Naobay cosmetics naturchem
Naris Cosmetics Co Ltd
Natura House
Naturwaren
New Anna Cosmetics
Paloma Dead Sea
Parisienne Italy Spa Via di Corticella
Paul Hartmann
Peroxfarma
Phergal Laboratorios S.A.
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Pierre Fabre Medicament
Procter & Gamble
Procter & Gamble Blois
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
RoseBaie
S.C. Detergenti
SA Laboratoires Sarbec
SACHAJUAN HAIRCARE AB
SESDERMA, S.L.
SKINLOVE
SKINORMIL dermaceutique
STYX Naturcosmetic GmbH
Schering-Plough Pharma
Schwarzkopf
Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co.KG
Sebapharma
Sopharma
Torunskie ZMO
Unilever
VITALFARCO S.R.L.
Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
Vichy
WT-Methode
Weleda
Wella Manufacturing GmbH
Xpel Marketing Ltd
ZIAJA
esparma
ІЛАН ФАРМ
Інтерфіл
Інфарма Трейдінг Україна
АРОМА ГРУПП ООО
Авефарм
Адверсо
Аква Косметикс Груп
Алес
Альта Колор
Альянс Краси
Альянс Красоты
Амальгама Люкс
Аптека Гаєвського
Аромат
Ароматика
Аспел Трейд
Астра-Косметик
Асіно Україна
Байєрсдорф
Байєрсдорф Україна
Белита
Белупо
Беркана Плюс
Биотон
Биофарма
Бланідас
Бласс
Боргогне Бьюті
Ботаника
Ботаніка
Біокон МНВО
Біотон
Біофарма
ВЕРТЕКС-В
Вельта
Вельта-Косметик
Виларус
Винницабытхим
Витэкс
Владиком
Владіком
Віларус
Віши
Георг Биосистемы
Гледфарм
Голден-Фарм
Горло Д.В.
Дельта
Дельта Медикел Промоушнз
Дистина Украина ООО
Дон
ЕКСПЕРТ КОСМЕТИК
Евдемон
Еколєк
Еколєк-Про
Ельфа
Ельфа Лабораторія
Ельфа ФФ
Икаров
Илан Фарм
КЕЙ ТИ КОСМЕТИКС ООО
КИЕВСКАЯ АПТЕКАРСКАЯ МАНУФАКТУРА
Каган Марина Павлівна
Капелла
Київський експериментальний завод побутової хімії
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компания АКТО
Компания АРТ ЛАЙН ООО
Компанія АКТО
Концерн Калина
Короткая О. А.
Корпорація Артеріум
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
ЛИНДО
Лаборатория Serra Pamies S.A
Ларикс Фарм
ЛекоПро
Лекхим
Лореаль
Лореаль Украина
Лореаль Україна
МАРИЕ ФРЕШ КОСМЕТИКС
МНВО Біокон
МНПО Биокон
Мони
Мібе Україна
Натура Сиберика
Натурварен
Натурпро
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Науково-виробнича Фірма СВК
Невская косметика
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ОСК-Фарм
П'єр Фабр Медикамент
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Первое решение
Пирана
Прокейр
Проктер енд Гембл
Проктер енд Гембл Україна
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Пірана
РЕМОС
РИПЛЕЙ
РИПЛЕЙ ООО
Ронифарм
РосКосметика
С2J EVOLUDERM
СЕЛАН
СИРИОН
Скай
Слобожанський миловар
Смарт Хелс
Смелова Евгения Витальевна
Спецфарм Плюс
Стада
Стимул Колор Косметик
Супермаш
Схид-Контакт
ТТО Тандем
Твинс Тэк
Твинс Тэк-Украина
Триюга-ОМ
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Фабрика Комби
Фабрика Миловарні Традиції
Фабрика Мыловаренные Традиции
Фабрика мечты КРАСИВАЯ КРАИНА ООО
Фарма Груп Експорт
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Френчі Продактс
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