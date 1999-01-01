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Косметичні засоби
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Засоби по догляду за волоссям і нігтями

Косметичні засоби

03Засоби по догляду за волоссям і нігтями

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ПАСТА "СУЛЬСЕНА"
ПАСТА "СУЛЬСЕНА"
2 % 75 мл №1
Амальгама Люкс
від 86,60 грн
в 923 аптеках
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ШАМПУНЬ "СУЛЬСЕНА"
ШАМПУНЬ "СУЛЬСЕНА"
150 мл №1
Амальгама Люкс
від 125,00 грн
в 903 аптеках
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Цикложен протигрибковий лак для нігтів
Цикложен протигрибковий лак для нігтів
Флакон 3 г №1
Лаборатория Serra Pamies S.A
від 624,48 грн
в 798 аптеках
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ПАСТА "СУЛЬСЕНА"
ПАСТА "СУЛЬСЕНА"
1 % туба 75 мл №1
Амальгама Люкс
від 56,28 грн
в 748 аптеках
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Шампунь-пілінг СУЛЬСЕНА® проти лупи з натуральним скрабом
Шампунь-пілінг СУЛЬСЕНА® проти лупи з натуральним скрабом
Шампунь флакон 150 мл №1
Амальгама Люкс
від 133,31 грн
в 710 аптеках
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ШАМПУНЬ РОСЛИННИЙ "ЛАВІНАЛ" ("LAVINAL") ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ПРОТИ ВОШЕЙ
ШАМПУНЬ РОСЛИННИЙ "ЛАВІНАЛ" ("LAVINAL") ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ПРОТИ ВОШЕЙ
Шампунь 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 100,63 грн
в 701 аптеці
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Нізорал® Догляд Кондиціонер для щоденного застосування
Нізорал® Догляд Кондиціонер для щоденного застосування
200 мл №1
Стада
від 313,36 грн
в 673 аптеках
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ДЕРКОС ШАМПУНЬ ВІД ЛУПИ ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ
ДЕРКОС ШАМПУНЬ ВІД ЛУПИ ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ
200 мл для сухого волосся №1
Cosmetic Active Internationale
від 461,10 грн
в 635 аптеках
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Віші деркос PSOlution шампунь кератолітичний для шкіри голови з проявами лущення та сверблячки
Віші деркос PSOlution шампунь кератолітичний для шкіри голови з проявами лущення та сверблячки
200 мл №1
Віши
від 543,70 грн
в 628 аптеках
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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ
STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ
100 мл №1
Фітобіотехнології
від 178,50 грн
в 623 аптеках
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ДЕРКОС — СЕБОРЕГУЛЮЮЧИЙ ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД
ДЕРКОС — СЕБОРЕГУЛЮЮЧИЙ ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД
200 мл для жирного волосся №1
Віши
від 490,30 грн
в 616 аптеках
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ДЕРКОС ШАМПУНЬ ПОСИЛЕННОЇ ДІЇ ПРОТИ ЛУПИ ДЛЯ ЖИРНОГО ВОЛОССЯ ТА ПОДРАЗНЕНОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ тм ВІШІ
ДЕРКОС ШАМПУНЬ ПОСИЛЕННОЇ ДІЇ ПРОТИ ЛУПИ ДЛЯ ЖИРНОГО ВОЛОССЯ ТА ПОДРАЗНЕНОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ тм ВІШІ
390 мл №1
Cosmetic Active Internationale
від 694,40 грн
в 614 аптеках
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ШАМПУНЬ 7 В 1 СЕРІЇ "7 МАСЕЛ"
ШАМПУНЬ 7 В 1 СЕРІЇ "7 МАСЕЛ"
200 мл №1
Ельфа ФФ
від 131,51 грн
в 609 аптеках
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Біфон® Лосьйон для волосся
Біфон® Лосьйон для волосся
Лосьйон флакон 100 мл №1
Мібе Україна
від 182,92 грн
в 608 аптеках
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ШАМПУНЬ "АЛЬГОПІКС"
ШАМПУНЬ "АЛЬГОПІКС"
Шампунь флакон 200 мл №1
Софарма
від 158,76 грн
в 608 аптеках
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ДЕРКОС ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ тм ВІШИ/VICHY
ДЕРКОС ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ тм ВІШИ/VICHY
200 мл для нормального та жирного волосся №1
Cosmetic Active Internationale
від 488,57 грн
в 596 аптеках
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Нізорал® Догляд Шампунь для щоденного застосування
Нізорал® Догляд Шампунь для щоденного застосування
200 мл №1
Стада
від 290,23 грн
в 592 аптеках
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ДЕРКОС ШАМПУНЬ-СКРАБ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ І ВОЛОССЯ ПРОТИ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА НАДЛИШКУ СЕБУМУ тм VICHY
ДЕРКОС ШАМПУНЬ-СКРАБ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ І ВОЛОССЯ ПРОТИ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА НАДЛИШКУ СЕБУМУ тм VICHY
250 мл №1
Лореаль
від 596,85 грн
в 591 аптеці
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ІНТЕНСИВНА МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 7 В 1 "7 ОЛІЙ"
ІНТЕНСИВНА МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 7 В 1 "7 ОЛІЙ"
200 мл №1
Ельфа ФФ
від 109,00 грн
в 567 аптеках
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Волвіт® intensive care шампунь
Волвіт® intensive care шампунь
200 мл №1
Гледфарм
від 244,00 грн
в 565 аптеках
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