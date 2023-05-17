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3.5.

Засоби по догляду за нігтями 3.5. Класифікація

MAVALA СТОП ЗАСІБ ВІД ЗВИЧКИ ГРИЗТИ НІГТІ 10 мл; Mavala S.A.
MAVALA СТОП ЗАСІБ ВІД ЗВИЧКИ ГРИЗТИ НІГТІ 10 мл Mavala S.A.
Немає в наявності
MAXI бальзам для нігтів 15 мл; Biotrade Bulgaria
MAXI бальзам для нігтів 15 мл Biotrade Bulgaria
В 7 аптеках
від 345,60 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue "Гризі не хочу" 11 мл, з біотином та кофеїном, з біотином та кофеїном; Бласс
SOS nail rescue "Гризі не хочу" 11 мл, з біотином та кофеїном, з біотином та кофеїном Бласс
В 7 аптеках
від 186,32 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue "Комплекс 7" унікальний багатоцільовий засіб для догляду за нігтями 11 мл; Бласс
SOS nail rescue "Комплекс 7" унікальний багатоцільовий засіб для догляду за нігтями 11 мл Бласс
В 5 аптеках
від 245,00 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue 10 в 1 11 мл, 5 вітамінів та 5 рослинних екстрактів, 5 віт. та 5 рослин. екстр.; Бласс
SOS nail rescue 10 в 1 11 мл, 5 вітамінів та 5 рослинних екстрактів, 5 віт. та 5 рослин. екстр. Бласс
В 5 аптеках
від 245,00 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл; Бласс
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл Бласс
В 5 аптеках
від 245,00 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue відновник пошкоджених нігтів 11 мл; Бласс
SOS nail rescue відновник пошкоджених нігтів 11 мл Бласс
В 6 аптеках
від 162,38 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue вітамінний коктейль для нігтів 11 мл; Бласс
SOS nail rescue вітамінний коктейль для нігтів 11 мл Бласс
В 5 аптеках
від 200,00 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue гель для потовщення нігтів із кальцієм 11 мл; Бласс
SOS nail rescue гель для потовщення нігтів із кальцієм 11 мл Бласс
В 5 аптеках
від 225,00 грн
Ціни в аптеках
SOS Nail Rescue екстремальний помічник нігтів (після нарощених та гель-лаку) 11 мл; Бласс
SOS Nail Rescue екстремальний помічник нігтів (після нарощених та гель-лаку) 11 мл Бласс
В 5 аптеках
від 245,00 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue зміцнювач нігтів з альфа-гідрокси кислотою 11 мл; Бласс
SOS nail rescue зміцнювач нігтів з альфа-гідрокси кислотою 11 мл Бласс
В 5 аптеках
від 200,00 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue протигрибкова терапія "SOS" 11 мл, для боротьби з оніхомікозом, для боротьби з оніхомікозом; Бласс
SOS nail rescue протигрибкова терапія "SOS" 11 мл, для боротьби з оніхомікозом, для боротьби з оніхомікозом Бласс
В 6 аптеках
від 196,85 грн
Ціни в аптеках
SOS nail rescue стимулятор прискореного росту нігтів вітаміни А та Е та гексаналем 11 мл, з вітамінами а, е та гексаналем, з віт. а, е та гексаналем; Бласс
SOS nail rescue стимулятор прискореного росту нігтів вітаміни А та Е та гексаналем 11 мл, з вітамінами а, е та гексаналем, з віт. а, е та гексаналем Бласс
В 5 аптеках
від 225,00 грн
Ціни в аптеках
SVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR" 10 мл; Lab. SVR
SVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR" 10 мл Lab. SVR
В 41 аптеці
від 570,00 грн
Ціни в аптеках
Догляд за кутикулою "Nail Care" Colour intense 103 cuticle oil, 11 мл; Астра-Косметик
Догляд за кутикулою "Nail Care" Colour intense 103 cuticle oil, 11 мл Астра-Косметик
В 14 аптеках інших міст
від 45,00 грн
Ціни в інших містах
Догляд за кутикулою "Nail Care" Colour intense 104 oil complex, 11 мл; Астра-Косметик
Догляд за кутикулою "Nail Care" Colour intense 104 oil complex, 11 мл Астра-Косметик
В 12 аптеках інших міст
від 48,40 грн
Ціни в інших містах
Догляд за кутикулою "Nail Care" Colour intense 105 cuticle remover, 11 мл; Астра-Косметик
Догляд за кутикулою "Nail Care" Colour intense 105 cuticle remover, 11 мл Астра-Косметик
В 10 аптеках інших міст
від 48,40 грн
Ціни в інших містах
Жидкость для ногтей Мико Хелп (Myco Help) активная противогрибковая 30 мл; Farmona
Жидкость для ногтей Мико Хелп (Myco Help) активная противогрибковая 30 мл Farmona
Немає в наявності
Засіб Beter Nail Care для укріплення нігтів, д/укріпл. нігтів; Industrias Beter S.A
Засіб Beter Nail Care Для укріплення нігтів, д/укріпл. нігтів Industrias Beter S.A
В 2 аптеках
від 277,00 грн
Ціни в аптеках
Засіб Beter Nail Care для пом'якшення кутикул, для пом'якшення кутикул; Industrias Beter S.A
Засіб Beter Nail Care Для пом'якшення кутикул, для пом'якшення кутикул Industrias Beter S.A
В 9 аптеках
від 277,00 грн
Ціни в аптеках
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