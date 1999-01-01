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Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волосся
3.4.

Засоби для зміцнення та профілактики випадіння волосся 3.4. Класифікація

AGRADO PROF Шампунь для волосся 400 мл, харчування і відновлення, харчування і відновлення; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO PROF Шампунь для волосся 400 мл, харчування і відновлення, харчування і відновлення Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 245 аптеках
від 76,72 грн
Ціни в аптеках
AGRADO PROF Шампунь для волосся 900 мл, відновлення та сяйво, відновлення та сяйво; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO PROF Шампунь для волосся 900 мл, відновлення та сяйво, відновлення та сяйво Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 178 аптеках
від 144,20 грн
Ціни в аптеках
AGRADO PROF Шампунь для волосся 900 мл, харчування і відновлення, харчування і відновлення; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO PROF Шампунь для волосся 900 мл, харчування і відновлення, харчування і відновлення Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 169 аптеках
від 235,00 грн
Ціни в аптеках
APIVITA "НАТУРАЛЬНА ДИВО-ОЛІЯ" ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ 50 мл; Apivita
APIVITA "НАТУРАЛЬНА ДИВО-ОЛІЯ" ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ 50 мл Apivita
В 2 аптеках
від 684,45 грн
Ціни в аптеках
APIVITA ЖИВИЛЬНА І ВІДНОВЛЮВАЛЬНА МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ З ОЛИВОЮ ТА МЕДОМ 200 мл; Apivita
APIVITA ЖИВИЛЬНА І ВІДНОВЛЮВАЛЬНА МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ З ОЛИВОЮ ТА МЕДОМ 200 мл Apivita
В 2 аптеках інших міст
від 811,36 грн
Ціни в інших містах
APIVITA ЖІНОЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 500 мл; Apivita
APIVITA ЖІНОЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 500 мл Apivita
В 16 аптеках
від 683,70 грн
Ціни в аптеках
APIVITA КОНДИЦІОНЕР "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" ДЛЯ ПОФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 150 мл; Apivita
APIVITA КОНДИЦІОНЕР "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" ДЛЯ ПОФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 150 мл Apivita
В 10 аптеках
від 461,10 грн
Ціни в аптеках
APIVITA КОНДИЦІОНЕР "ТОНІК" ДЛЯ ВОЛОССЯ, ЩО РІДШАЄ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 150 мл; Apivita
APIVITA КОНДИЦІОНЕР "ТОНІК" ДЛЯ ВОЛОССЯ, ЩО РІДШАЄ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 150 мл Apivita
В 6 аптеках
від 461,10 грн
Ціни в аптеках
APIVITA ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ПРОТЕЇНОМ ЛЮПИНУ 150 мл; Apivita
APIVITA ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ПРОТЕЇНОМ ЛЮПИНУ 150 мл Apivita
В 5 аптеках інших міст
від 1069,54 грн
Ціни в інших містах
APIVITA МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 200 мл; Apivita
APIVITA МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 200 мл Apivita
В 6 аптеках
від 626,46 грн
Ціни в аптеках
APIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМ 500 мл; Apivita
APIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМ 500 мл Apivita
В 10 аптеках
від 717,88 грн
Ціни в аптеках
APIVITA ШАМПУНЬ "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 250 мл; Apivita
APIVITA ШАМПУНЬ "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 250 мл Apivita
В 16 аптеках
від 398,56 грн
Ціни в аптеках
BABARIA ШАМПУНЬ ЕНЕРГІЯ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 500 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ШАМПУНЬ ЕНЕРГІЯ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 500 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 231 аптеці
від 273,10 грн
Ціни в аптеках
BIO NATURELL ШАМПУНЬ відновлюючий "кропива", 500 мл; undefined
BIO NATURELL ШАМПУНЬ Відновлюючий "кропива", 500 мл
Немає в наявності
BIO NATURELL ШАМПУНЬ відновлюючий "кропива", 1000 мл; undefined
BIO NATURELL ШАМПУНЬ Відновлюючий "кропива", 1000 мл
Немає в наявності
BIO NATURELL ШАМПУНЬ живильний "яєчний", 500 мл; undefined
BIO NATURELL ШАМПУНЬ Живильний "яєчний", 500 мл
В 3 аптеках інших міст
від 33,00 грн
Ціни в інших містах
BIO NATURELL ШАМПУНЬ живильний "яєчний", 1000 мл; undefined
BIO NATURELL ШАМПУНЬ Живильний "яєчний", 1000 мл
В 1 аптеці інших міст
від 66,80 грн
Ціни в інших містах
BIO NATURELL ШАМПУНЬ зміцнюючий "лопух", 500 мл; undefined
BIO NATURELL ШАМПУНЬ Зміцнюючий "лопух", 500 мл
Немає в наявності
BIO NATURELL ШАМПУНЬ зміцнюючий "лопух", 1000 мл; undefined
BIO NATURELL ШАМПУНЬ Зміцнюючий "лопух", 1000 мл
В 1 аптеці інших міст
від 75,00 грн
Ціни в інших містах
CANTABRIA LABS ШАМПУНЬ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ РОСТУ ВОЛОССЯ "ІРАЛТОН ФОРТІФІН" ЗМІЦНЮЮЧИЙ 200 мл; Industrial Farmaceutica Cantabria
CANTABRIA LABS ШАМПУНЬ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ РОСТУ ВОЛОССЯ "ІРАЛТОН ФОРТІФІН" ЗМІЦНЮЮЧИЙ 200 мл Industrial Farmaceutica Cantabria
Немає в наявності
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