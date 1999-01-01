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Косметичні засоби
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Засоби по догляду за тілом

Косметичні засоби

02Засоби по догляду за тілом

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Гранатовий баттер для тіла відновлюючий
Гранатовий баттер для тіла відновлюючий
Банка 150 мл №1
Weleda
від 606,04 грн
в 1162 аптеках інших міст
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ПУДЕР ПЛІН ГІГІЄНІЧНИЙ ЗАСІБ ДЕРМАТОЛОГІЧНА СУСПЕНЗІЯ РІДКА ПУДРА
ПУДЕР ПЛІН ГІГІЄНІЧНИЙ ЗАСІБ ДЕРМАТОЛОГІЧНА СУСПЕНЗІЯ РІДКА ПУДРА
100 г №1
Фарміна Лтд
від 140,04 грн
в 855 аптеках
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОГРУБІЛОЇ ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ СТОП "ДОКТОР БІОКОН"
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОГРУБІЛОЇ ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ СТОП "ДОКТОР БІОКОН"
75 г №1
МНВО Біокон
від 56,92 грн
в 709 аптеках
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ФІЗІОГЕЛЬ A.I. КРЕМ
ФІЗІОГЕЛЬ A.I. КРЕМ
Крем 50 мл №1
esparma
від 588,30 грн
в 696 аптеках
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Крем косметичний Sudocrem® Care (Судокрем® Догляд)
Крем косметичний Sudocrem® Care (Судокрем® Догляд)
Крем 30 г №1
Тева Україна
від 245,06 грн
в 674 аптеках
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KROK MED АНТИТРІЩИНИ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ЗАЖИВЛЯЮЧИЙ, РЕГЕНЕРУЮЧИЙ З ПРОТИГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ
KROK MED АНТИТРІЩИНИ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ЗАЖИВЛЯЮЧИЙ, РЕГЕНЕРУЮЧИЙ З ПРОТИГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ
75 мл №1
Голден-Фарм
від 101,50 грн
в 663 аптеках
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Цікапласт Руки бар'єрний відновлюючий крем для пошкодженої шкіри рук тм "La Roche Posay"
Цікапласт Руки бар'єрний відновлюючий крем для пошкодженої шкіри рук тм "La Roche Posay"
50 мл №1
Лореаль Україна
від 307,44 грн
в 663 аптеках
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KROK MED АНТИ МОЗОЛІН БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ВІД МОЗОЛІВ ТА НАТОПТИШІВ З ПРОТИГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ
KROK MED АНТИ МОЗОЛІН БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ВІД МОЗОЛІВ ТА НАТОПТИШІВ З ПРОТИГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ
75 мл №1
Голден-Фарм
від 80,40 грн
в 661 аптеці
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ДИКРАСИН РОСЛИННИЙ ТОНІК ДЛЯ ТІЛА
ДИКРАСИН РОСЛИННИЙ ТОНІК ДЛЯ ТІЛА
65 мл №1
Дикрасин
від 120,96 грн
в 653 аптеках
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KROK MED П'ЯТКОВА ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ПРИ П'ЯТКОВІЙ ШПОРІ ДЛЯ КОМФОРТНОЇ ХОДЬБИ
KROK MED П'ЯТКОВА ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ПРИ П'ЯТКОВІЙ ШПОРІ ДЛЯ КОМФОРТНОЇ ХОДЬБИ
75 мл №1
Голден-Фарм
від 101,85 грн
в 647 аптеках
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Ліпікар молочко ліпідовідновлюючий зволожуючий засіб для немовлят, дітей та дорослих тм "La Roche-Posay"
Ліпікар молочко ліпідовідновлюючий зволожуючий засіб для немовлят, дітей та дорослих тм "La Roche-Posay"
400 мл для сухої і дуже сухої шкіри №1
Cosmetic Active Internationale
від 604,20 грн
в 644 аптеках
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ОЛІЯ МАСАЖНА "ЗЕЛЕНА АПТЕКА"
ОЛІЯ МАСАЖНА "ЗЕЛЕНА АПТЕКА"
200 мл нейтральне №1
Ельфа ФФ
від 93,81 грн
в 642 аптеках
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Цікапласт Бальзам B5 - заспокоюючий відновлюючий бальзам для подразненої шкіри тм "La Roche Posay"
Цікапласт Бальзам B5 - заспокоюючий відновлюючий бальзам для подразненої шкіри тм "La Roche Posay"
100 мл для немовлят, дітей та дорослих №1
Cosmetique Active Int.
від 544,00 грн
в 632 аптеках
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ЛІПІКАР БАЛЬЗАМ АП+М ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "La Roche Posay"
ЛІПІКАР БАЛЬЗАМ АП+М ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "La Roche Posay"
75 мл для немовлят, дітей та дорослих №1
Лореаль Україна
від 306,33 грн
в 628 аптеках
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Ефаклар Ейч Ізо-Біом крем-гель очищаючий заспокійливий для зневодненої чутливої шкіри обличчя та тіла "La Roche Posay"
Ефаклар Ейч Ізо-Біом крем-гель очищаючий заспокійливий для зневодненої чутливої шкіри обличчя та тіла "La Roche Posay"
200 мл №1
Cosmetic Active Internationale
від 514,14 грн
в 621 аптеці
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ФІЗІОГЕЛЬ A.I. ЛОСЬЙОН
ФІЗІОГЕЛЬ A.I. ЛОСЬЙОН
Лосьйон 200 мл №1
esparma
від 512,40 грн
в 621 аптеці
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Емоліум® відновлюючий цика-крем
Емоліум® відновлюючий цика-крем
Крем 40 мл №1
Опелла Хелскеа Поленд
від 100,74 грн
в 621 аптеці
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Цікапласт Бальзам B5 - заспокоюючий відновлюючий бальзам для подразненої шкіри тм "La Roche Posay"
Цікапласт Бальзам B5 - заспокоюючий відновлюючий бальзам для подразненої шкіри тм "La Roche Posay"
40 мл для немовлят, дітей та дорослих №1
Cosmetique Active Production
від 323,34 грн
в 620 аптеках
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Ефаклар Ейч Ізо-Біом крем інтенсивний заспокійливий зволожуючий для зневодненої чутливої шкіри тм "La Roche Posay"
Ефаклар Ейч Ізо-Біом крем інтенсивний заспокійливий зволожуючий для зневодненої чутливої шкіри тм "La Roche Posay"
40 мл №1
Cosmetic Active Internationale
від 581,00 грн
в 619 аптеках
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ЛІПІКАР БАЛЬЗАМ АП+М ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "La Roche Posay"
ЛІПІКАР БАЛЬЗАМ АП+М ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "La Roche Posay"
Зменшує свербіж, заспокоює шкіру, з антірецідівним ефектом 400 мл для немовлят, дітей та дорослих №1
Лореаль Україна
від 784,00 грн
в 617 аптеках
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