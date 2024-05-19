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5% УРЕЯ КРЕМ ДЛЯ РУК ТМ "EUCERIN" 75 мл для сухої шкіри - Київ (169546) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 385 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
299,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
251,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
302,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
251,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
282,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
299,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (5)
292,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
284,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (8)
280,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
311,90
Економія: -57,21 грн
254,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (2)
255,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
266,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
315,28
Економія: -52,70 грн
262,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
307,69
Економія: -45,38 грн
262,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
315,35
Економія: -9,46 грн
305,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3)
301,42
Економія: -38,84 грн
262,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
233,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
300,72
Економія: -35,05 грн
265,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
329,95
Економія: -67,06 грн
262,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
271,92 грн