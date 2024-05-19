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Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей з олією лимона 100 мл тм Магнолія - Київ (848894) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (7)
70,38
Економія: -5,20 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (5)
70,22
Економія: -5,04 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (15)
69,30
Економія: -4,12 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (4)
69,85
Економія: -4,67 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (11)
71,00
Економія: -5,82 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (4)
69,88
Економія: -4,70 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (6)
71,04
Економія: -5,86 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (4)
70,26
Економія: -5,08 грн
65,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (8)
70,32
Економія: -5,14 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (8)
71,39
Економія: -6,21 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (4)
71,62
Економія: -6,44 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (5)
71,02
Економія: -5,84 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (3)
70,91
Економія: -5,73 грн
65,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (9)
69,67
Економія: -4,49 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (4)
69,96
Економія: -4,78 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (10)
71,66
Економія: -6,48 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (21)
70,32
Економія: -5,14 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (8)
69,88
Економія: -4,70 грн
65,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (3)
69,24
Економія: -4,06 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (9)
71,52
Економія: -6,34 грн
65,18 грн