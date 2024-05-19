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Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей з олією лимона 50 мл тм Магнолія - Київ (848895) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (19)
61,58
Економія: -4,54 грн
57,04 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (13)
62,79
Економія: -5,75 грн
57,04 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (8)
61,45
Економія: -4,41 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (9)
60,63
Економія: -3,59 грн
57,04 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (6)
61,12
Економія: -4,08 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (20)
62,12
Економія: -5,08 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (10)
61,91
Економія: -4,87 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (7)
61,99
Економія: -4,95 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (13)
61,15
Економія: -4,11 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (9)
61,40
Економія: -4,36 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (8)
62,16
Економія: -5,12 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (9)
61,48
Економія: -4,44 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (9)
62,79
Економія: -5,75 грн
57,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (4)
61,53
Економія: -4,49 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (12)
62,46
Економія: -5,42 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (7)
62,67
Економія: -5,63 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (14)
62,14
Економія: -5,10 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (13)
62,05
Економія: -5,01 грн
57,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (20)
60,96
Економія: -3,92 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (18)
61,22
Економія: -4,18 грн
57,04 грн