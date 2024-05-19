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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) КРЕМ SPF30 ЩОДЕННИЙ 50 мл - Київ (375912) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 528 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
206,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
282,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
190,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
247,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
190,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
249,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
206,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
206,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
225,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
282,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
216,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
226,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
282,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
284,22
Економія: -79,55 грн
204,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
234,77
Економія: -30,25 грн
204,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
255,09
Економія: -54,57 грн
200,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
234,40
Економія: -29,88 грн
204,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
249,31
Економія: -44,57 грн
204,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
197,92
Економія: -9,03 грн
188,89 грн