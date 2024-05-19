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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЙТРАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ 270 мл - Київ (228920) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 538 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
220,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
193,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
193,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
182,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
177,52
Економія: -21,12 грн
156,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
175,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
169,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
183,03
Економія: -10,03 грн
173,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
182,36
Економія: -25,44 грн
156,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
224,90
Економія: -6,75 грн
218,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
171,41
Економія: -5,41 грн
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
178,22
Економія: -5,22 грн
173,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
168,70
Економія: -32,41 грн
136,29 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (2)
174,58 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
137,36 грн