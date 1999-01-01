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Інше дитяче харчування

Печиво

Дитяче харчування

Інше дитяче харчування

Печиво
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Печиво дитяче пшеничне Milupa
Печиво дитяче пшеничне Milupa
90 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 47,10 грн
в 535 аптеках інших міст
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Печиво дитяче пшеничне Milupa
Печиво дитяче пшеничне Milupa
45 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 22,70 грн
в 470 аптеках
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Печиво дитяче пшеничне Milupa
Печиво дитяче пшеничне Milupa
135 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 65,13 грн
в 398 аптеках
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ПЕРШЕ ДИТЯЧЕ ПЕЧИВО HIPP
ПЕРШЕ ДИТЯЧЕ ПЕЧИВО HIPP
180 г №1
Хіпп Україна
від 131,20 грн
в 283 аптеках
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" КЛАСИЧНЕ
ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" КЛАСИЧНЕ
45 г з 9 місяців №1
Еконія
від 20,27 грн
в 239 аптеках інших міст
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МОРКВ'ЯНЕ
ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МОРКВ'ЯНЕ
45 г з 9 місяців №1
Еконія
від 20,00 грн
в 188 аптеках інших міст
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З ТОМАТАМИ ТА МОРКВОЮ
GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З ТОМАТАМИ ТА МОРКВОЮ
35 г №1
Nestle Swiss
від 71,70 грн
в 184 аптеках
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ
GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ
35 г №1
Nestle Swiss
від 96,95 грн
в 146 аптеках
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З МОРКВОЮ І АПЕЛЬСИНОМ
GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З МОРКВОЮ І АПЕЛЬСИНОМ
35 г №1
Nestle Swiss
від 103,78 грн
в 136 аптеках
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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ЧОРНИЦЯ ТА ЧОРНА СМОРОДИНА"
GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ЧОРНИЦЯ ТА ЧОРНА СМОРОДИНА"
25 г №1
Нестле Україна
від 37,18 грн
в 114 аптеках
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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО"
GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО"
25 г №1
Нестле Україна
від 38,80 грн
в 109 аптеках
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Печиво дитяче тм "Plasmon"
Печиво дитяче тм "Plasmon"
60 г №1
Heinz Italia S.p.A.
від 53,40 грн
в 34 аптеках
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HIPP ОРГАНІЧНІ РИСОВІ ХЛІБЦІ З ЧОРНИЦЕЮ ТА ЯБЛУКОМ
HIPP ОРГАНІЧНІ РИСОВІ ХЛІБЦІ З ЧОРНИЦЕЮ ТА ЯБЛУКОМ
30 г з 8 місяців №1
Хіпп Україна
від 73,63 грн
в 33 аптеках
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МЕДОВЕ
ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МЕДОВЕ
100 г з 12 місяців №1
Еконія
від 45,60 грн
в 29 аптеках
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МОРКВ'ЯНЕ
ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МОРКВ'ЯНЕ
100 г з 9 місяців №1
Еконія
від 43,00 грн
в 28 аптеках
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HIPP ОРГАНІЧНІ ХРУСТКІ КІЛЬЦЯ З ПАРМЕЗАНОМ
HIPP ОРГАНІЧНІ ХРУСТКІ КІЛЬЦЯ З ПАРМЕЗАНОМ
25 г з 12 місяців №1
Хіпп Україна
від 69,61 грн
в 12 аптеках
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" КЛАСИЧНЕ
ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" КЛАСИЧНЕ
100 г з 9 місяців №1
Еконія
від 49,68 грн
в 11 аптеках
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Печиво дитяче Зоологічне з кальцієм
Печиво дитяче Зоологічне з кальцієм
160 г №1
DETKI KEKSZ Kft.
від 41,80 грн
в 9 аптеках інших міст
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" ВАНІЛЬНЕ
ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" ВАНІЛЬНЕ
100 г з 9 місяців №1
Еконія
від 45,60 грн
в 9 аптеках
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HIPP ОРГАНІЧНИЙ ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "МАЛИНА-БАНАН-ЯБЛУКО"
HIPP ОРГАНІЧНИЙ ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "МАЛИНА-БАНАН-ЯБЛУКО"
Батончик 23 г з 12 місяців №1
Хіпп Україна
від 42,40 грн
в 8 аптеках
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