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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ЧОРНИЦЯ ТА ЧОРНА СМОРОДИНА" 25 г, №1 - Київ (645273) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
35,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
35,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
35,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
38,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (14)
38,80 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
35,46 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
38,53 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (2)
36,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (11)
36,55 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (4)
35,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
39,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
38,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
39,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
36,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
38,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
38,89 грн