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Печиво
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Печиво дитяче пшеничне Milupa
90 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
47,10
грн
в 535 аптеках інших міст
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Печиво дитяче пшеничне Milupa
45 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
22,70
грн
в 470 аптеках
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Печиво дитяче пшеничне Milupa
135 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
65,13
грн
в 398 аптеках
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ПЕРШЕ ДИТЯЧЕ ПЕЧИВО HIPP
180 г №1
Хіпп Україна
від
131,20
грн
в 283 аптеках
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" КЛАСИЧНЕ
45 г з 9 місяців №1
Еконія
від
20,27
грн
в 239 аптеках інших міст
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МОРКВ'ЯНЕ
45 г з 9 місяців №1
Еконія
від
20,00
грн
в 188 аптеках інших міст
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З ТОМАТАМИ ТА МОРКВОЮ
35 г №1
Nestle Swiss
від
71,70
грн
в 184 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки та морква №1
Нутриція Україна
від
23,91
грн
в 180 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки і какао №1
Нутриція Україна
від
24,82
грн
в 146 аптеках
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ
35 г №1
Nestle Swiss
від
96,95
грн
в 146 аптеках
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З МОРКВОЮ І АПЕЛЬСИНОМ
35 г №1
Nestle Swiss
від
103,78
грн
в 136 аптеках
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Палички кукурудзяні для дітей Milupa
З 7 міс. 20 г банан та вітамін b1 №1
Нутриція Україна
від
40,16
грн
в 135 аптеках
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Gerber снеки кукурудзяні з полуницею та бананом для дітей
28 г №1
Нестле Україна
від
78,60
грн
в 121 аптеці
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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ЧОРНИЦЯ ТА ЧОРНА СМОРОДИНА"
25 г №1
Нестле Україна
від
37,18
грн
в 114 аптеках
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Gerber снеки кукурудзяні для дітей
28 г №1
Нестле Україна
від
55,61
грн
в 112 аптеках
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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО"
25 г №1
Нестле Україна
від
38,80
грн
в 109 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки та малина №1
Нутриція Україна
від
24,82
грн
в 103 аптеках
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Палички кукурудзяні для дітей Milupa
З 7 міс. 20 г морква та вітамін b1 №1
Нутриція Україна
від
40,16
грн
в 79 аптеках
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МАКАРОНИ ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ "ЗІРОЧКИ" HIPP
320 г №1
HIPP
від
133,62
грн
в 42 аптеках
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Печиво дитяче тм "Plasmon"
60 г №1
Heinz Italia S.p.A.
від
53,40
грн
в 34 аптеках
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вівсяне
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DETKI KEKSZ Kft.
Danone
Droga Kolinska
Hainz
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Humana
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VITAGERMINE S.A.S
Белфуд Продакшн
Еконія
Завод консервный детского питания
Компания Вайз
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М-Имех
Моцарт Импорт
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
НЕМЕЦКОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
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Нутриция Украина
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ПрофитЗерноМаркет
Фабрика кондитерская СЛОДЫЧ
Хипп Украина
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