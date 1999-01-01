Київ
Дитяче харчування

Інше дитяче харчування

Дитяче харчування

Інше дитяче харчування

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Печиво дитяче пшеничне Milupa
Печиво дитяче пшеничне Milupa
90 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 47,10 грн
в 535 аптеках інших міст
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Печиво дитяче пшеничне Milupa
Печиво дитяче пшеничне Milupa
45 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 22,70 грн
в 470 аптеках
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Печиво дитяче пшеничне Milupa
Печиво дитяче пшеничне Milupa
135 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 65,13 грн
в 398 аптеках
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ПЕРШЕ ДИТЯЧЕ ПЕЧИВО HIPP
ПЕРШЕ ДИТЯЧЕ ПЕЧИВО HIPP
180 г №1
Хіпп Україна
від 131,20 грн
в 283 аптеках
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" КЛАСИЧНЕ
ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" КЛАСИЧНЕ
45 г з 9 місяців №1
Еконія
від 20,27 грн
в 239 аптеках інших міст
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ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МОРКВ'ЯНЕ
ПЕЧИВО ДИТЯЧЕ тм "МАЛЯТКО" МОРКВ'ЯНЕ
45 г з 9 місяців №1
Еконія
від 20,00 грн
в 188 аптеках інших міст
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З ТОМАТАМИ ТА МОРКВОЮ
GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З ТОМАТАМИ ТА МОРКВОЮ
35 г №1
Nestle Swiss
від 71,70 грн
в 184 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки та морква №1
Нутриція Україна
від 23,91 грн
в 180 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки і какао №1
Нутриція Україна
від 24,82 грн
в 146 аптеках
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ
GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ РИСОВО-ПШЕНИЧНІ СНЕКИ З БАНАНАМИ ТА МАЛИНОЮ
35 г №1
Nestle Swiss
від 96,95 грн
в 146 аптеках
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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З МОРКВОЮ І АПЕЛЬСИНОМ
GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З МОРКВОЮ І АПЕЛЬСИНОМ
35 г №1
Nestle Swiss
від 103,78 грн
в 136 аптеках
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Палички кукурудзяні для дітей Milupa
Палички кукурудзяні для дітей Milupa
З 7 міс. 20 г банан та вітамін b1 №1
Нутриція Україна
від 40,16 грн
в 135 аптеках
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Gerber снеки кукурудзяні з полуницею та бананом для дітей
Gerber снеки кукурудзяні з полуницею та бананом для дітей
28 г №1
Нестле Україна
від 78,60 грн
в 121 аптеці
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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ЧОРНИЦЯ ТА ЧОРНА СМОРОДИНА"
GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ЧОРНИЦЯ ТА ЧОРНА СМОРОДИНА"
25 г №1
Нестле Україна
від 37,18 грн
в 114 аптеках
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Gerber снеки кукурудзяні для дітей
Gerber снеки кукурудзяні для дітей
28 г №1
Нестле Україна
від 55,61 грн
в 112 аптеках
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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО"
GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО"
25 г №1
Нестле Україна
від 38,80 грн
в 109 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки та малина №1
Нутриція Україна
від 24,82 грн
в 103 аптеках
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Палички кукурудзяні для дітей Milupa
Палички кукурудзяні для дітей Milupa
З 7 міс. 20 г морква та вітамін b1 №1
Нутриція Україна
від 40,16 грн
в 79 аптеках
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МАКАРОНИ ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ "ЗІРОЧКИ" HIPP
МАКАРОНИ ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ "ЗІРОЧКИ" HIPP
320 г №1
HIPP
від 133,62 грн
в 42 аптеках
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Печиво дитяче тм "Plasmon"
Печиво дитяче тм "Plasmon"
60 г №1
Heinz Italia S.p.A.
від 53,40 грн
в 34 аптеках
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