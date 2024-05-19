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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "БАНАН ТА ЯБЛУКО" 25 г, №1 - Київ (664153) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
33,88 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (5)
38,67
Економія: -0,03 грн
38,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
33,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новгород-Сіверський, вул. Базарна, 1-А
Всього: упаковка (1)
33,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: упаковка (1)
33,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 31/1
Всього: упаковка (1)
33,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зарічне, вул. Фестивальна, 21-А
Всього: упаковка (6)
38,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (2)
33,71 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
33,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, вул. Бугайченко, 23
Всього: упаковка (1)
33,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (4)
33,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
37,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (8)
39,04
Економія: -0,25 грн
38,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (10)
38,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (9)
39,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (13)
38,69
Економія: -0,67 грн
38,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (5)
38,73 грн