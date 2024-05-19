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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО" 25 г, №1 - Київ (645269) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
39,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
39,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
36,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (16)
38,69 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
35,46 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
39,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (5)
36,61 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (3)
35,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (11)
38,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
38,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
39,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (2)
36,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
38,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
38,79 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
34,43 грн