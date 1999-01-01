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Дитяче харчування

Інше дитяче харчування

Десерти
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки та морква №1
Нутриція Україна
від 23,91 грн
в 180 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки і какао №1
Нутриція Україна
від 24,82 грн
в 146 аптеках
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Палички кукурудзяні для дітей Milupa
Палички кукурудзяні для дітей Milupa
З 7 міс. 20 г банан та вітамін b1 №1
Нутриція Україна
від 40,16 грн
в 135 аптеках
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Gerber снеки кукурудзяні з полуницею та бананом для дітей
Gerber снеки кукурудзяні з полуницею та бананом для дітей
28 г №1
Нестле Україна
від 78,60 грн
в 121 аптеці
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Gerber снеки кукурудзяні для дітей
Gerber снеки кукурудзяні для дітей
28 г №1
Нестле Україна
від 55,61 грн
в 112 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки та малина №1
Нутриція Україна
від 24,82 грн
в 103 аптеках
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Палички кукурудзяні для дітей Milupa
Палички кукурудзяні для дітей Milupa
З 7 міс. 20 г морква та вітамін b1 №1
Нутриція Україна
від 40,16 грн
в 79 аптеках
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ХУМАНА ЙОГУРТ-ДЕСЕРТ ПОЛУНИЧНИЙ
ХУМАНА ЙОГУРТ-ДЕСЕРТ ПОЛУНИЧНИЙ
100 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 118,41 грн
в 13 аптеках інших міст
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Палички неглазуровані "Дитячі смаколики"
Палички неглазуровані "Дитячі смаколики"
25 г полуниця-фінік №1
Компанія Вайз
від 43,64 грн
в 11 аптеках
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Палички неглазуровані "Дитячі смаколики"
Палички неглазуровані "Дитячі смаколики"
25 г малина-манго №1
Компанія Вайз
від 43,64 грн
в 10 аптеках
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ХУМАНА ПУДИНГ ДИТЯЧИЙ ШОКОЛАДНИЙ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 10 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
ХУМАНА ПУДИНГ ДИТЯЧИЙ ШОКОЛАДНИЙ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 10 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №4
Humana
від 122,00 грн
в 10 аптеках інших міст
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ПЮРЕ ЗІ ЗЛАКАМИ ЗІ СМАКОМ ПЕЧИВО тм "ЧУДО-ЧАДО"
ПЮРЕ ЗІ ЗЛАКАМИ ЗІ СМАКОМ ПЕЧИВО тм "ЧУДО-ЧАДО"
90 г №1
Завод консервний дитячого харчування
від 35,99 грн
в 10 аптеках
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ХУМАНА ЙОГУРТ-ДЕСЕРТ ПЕРСИК
ХУМАНА ЙОГУРТ-ДЕСЕРТ ПЕРСИК
100 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 118,41 грн
в 10 аптеках інших міст
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ХУМАНА ПУДИНГ ДИТЯЧИЙ ВАНІЛЬНИЙ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 10 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
ХУМАНА ПУДИНГ ДИТЯЧИЙ ВАНІЛЬНИЙ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 10 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №4
Humana
від 125,00 грн
в 7 аптеках інших міст
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ХУМАНА ЙОГУРТ-ДЕСЕРТ З БАНАНОМ
ХУМАНА ЙОГУРТ-ДЕСЕРТ З БАНАНОМ
100 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 176,00 грн
в 6 аптеках
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ХУМАНА ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНИЙ
ХУМАНА ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНИЙ
З бананом та пребіотиками 100 г №4
Humana
від 164,22 грн
в 4 аптеках
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ХУМАНА ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНИЙ
ХУМАНА ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНИЙ
З полуницею та пребіотиками 100 г №4
Humana
від 160,50 грн
в 4 аптеках
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ХУМАНА ПУДИНГ МАННИЙ З ВАННІЛЮ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 8 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
ХУМАНА ПУДИНГ МАННИЙ З ВАННІЛЮ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 8 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 143,81 грн
в 2 аптеках
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ХУМАНА ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНИЙ
ХУМАНА ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНИЙ
З персиком та пребіотиками 100 г №4
Humana
від 152,53 грн
в 1 аптеці
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ХУМАНА ПУДИНГ МАННИЙ З ПЕЧИВОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 8 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
ХУМАНА ПУДИНГ МАННИЙ З ПЕЧИВОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 8 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 140,50 грн
в 1 аптеці
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