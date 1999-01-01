Київ
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Овочеві пюре
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Овочеві пюре
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
30,85
грн
в 503 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "БРОКОЛІ"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,00
грн
в 481 аптеці
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "КАБАЧОК"
80 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
35,00
грн
в 419 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ГАРБУЗ"
80 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
35,00
грн
в 261 аптеці
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ЦВІТНА КАПУСТА"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,00
грн
в 259 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "ЦВІТНА КАПУСТА" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
44,30
грн
в 241 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "БРОКОЛІ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
40,49
грн
в 198 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ОВОЧЕВИЙ МІКС"
130 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
45,00
грн
в 188 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ "МОРКВА"
80 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
37,52
грн
в 161 аптеці
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ЦВІТНА КАПУСТА"
Пастеризоване 80 г для дітей від 4 місяців №1
Нестле Україна
від
36,85
грн
в 157 аптеках
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Пюре овочеве для дітей Зелений горошок "Milupa"
125 г з 5 місяців №1
Нутриція Україна
від
44,30
грн
в 93 аптеках
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ПЮРЕ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГАРБУЗ"
Вітамінізоване 130 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
52,90
грн
в 85 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "МОРКВА" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Danone
від
36,74
грн
в 77 аптеках
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ПЮРЕ З ГАРБУЗА ТА ЯБЛУК З ЦУКРОМ СТЕРИЛІЗОВАНЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ тм "ЧУДО-ЧАДО"
170 г для дітей від 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
25,44
грн
в 40 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "КАБАЧОК З КАРТОПЛЕЮ" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
60,10
грн
в 21 аптеці
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
100 г яблуко з грушею і бататом №1
Hame
від
33,80
грн
в 20 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "ОВОЧЕВЕ АСОРТІ" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
55,00
грн
в 19 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
100 г яблуко з бананами і шпинатом №1
Hame
від
33,80
грн
в 8 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ГРУША
Пауч упаковка 120 г №1
Еконія
від
32,00
грн
в 6 аптеках інших міст
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "ПЕРШИЙ ДИТЯЧИЙ ГАРБУЗ" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
64,68
грн
в 5 аптеках
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вітамін.
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Hame
Nestle Swiss
VITAGERMINE S.A.S
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Беллакт
Белфуд Продакшн
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Еконія
Моцарт Импорт
Нестле Україна
Нутриция Украина
ПрофитЗерноМаркет
Хипп Украина
Хіпп Україна
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