Київ
Овочеві пюре

Овочеві пюре (2 інгредієнта)

Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Овочеві пюре
Овочеві пюре (2 інгредієнта)
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ПЮРЕ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГАРБУЗ"
ПЮРЕ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГАРБУЗ"
Вітамінізоване 130 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 52,90 грн
в 85 аптеках
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ПЮРЕ З ГАРБУЗА ТА ЯБЛУК З ЦУКРОМ СТЕРИЛІЗОВАНЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ тм "ЧУДО-ЧАДО"
ПЮРЕ З ГАРБУЗА ТА ЯБЛУК З ЦУКРОМ СТЕРИЛІЗОВАНЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ тм "ЧУДО-ЧАДО"
170 г для дітей від 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 25,44 грн
в 40 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "КАБАЧОК З КАРТОПЛЕЮ" HIPP
ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "КАБАЧОК З КАРТОПЛЕЮ" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 60,10 грн
в 21 аптеці
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ГРУША
ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ГРУША
Пауч упаковка 120 г №1
Еконія
від 32,00 грн
в 6 аптеках інших міст
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
120 г яблуко-гарбуз №1
Hame
Немає в наявності
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
120 г яблуко з морквою і буряком №1
Hame
Немає в наявності
ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ЦВІТНА КАПУСТА І КАРТОПЛЯ"
ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ЦВІТНА КАПУСТА І КАРТОПЛЯ"
Пастеризоване 130 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
120 г яблуко-морква №1
Hame
Немає в наявності
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ "ЯБЛОКО-МОРКВА" торгової марки "HAME"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ "ЯБЛОКО-МОРКВА" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ ДИТЯЧЕ МОРКВИНА І КИТАЙСЬКИЙ ГАРБУЗ тм "BABYBIO (БЕЙБІБІО)"
ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ ДИТЯЧЕ МОРКВИНА І КИТАЙСЬКИЙ ГАРБУЗ тм "BABYBIO (БЕЙБІБІО)"
130 г з 4 місяців №1
VITAGERMINE S.A.S
Немає в наявності
ПЮРЕ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ "ЯБЛУКО Й ГАРБУЗ"
ПЮРЕ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ "ЯБЛУКО Й ГАРБУЗ"
130 г №1
Нестле Україна
Немає в наявності
ПЮРЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
Перша ложка 125 г моркву і картоплю №1
Hame
Немає в наявності
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "КАБАЧОК І КАРТОПЛЯ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "КАБАЧОК І КАРТОПЛЯ" MILUPA
80 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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