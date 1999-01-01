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Овочеві пюре
Овочеві пюре (2 інгредієнта)
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Овочеві пюре
Овочеві пюре (2 інгредієнта)
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ПЮРЕ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГАРБУЗ"
Вітамінізоване 130 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
52,90
грн
в 85 аптеках
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ПЮРЕ З ГАРБУЗА ТА ЯБЛУК З ЦУКРОМ СТЕРИЛІЗОВАНЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ тм "ЧУДО-ЧАДО"
170 г для дітей від 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
25,44
грн
в 40 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "КАБАЧОК З КАРТОПЛЕЮ" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
60,10
грн
в 21 аптеці
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ГРУША
Пауч упаковка 120 г №1
Еконія
від
32,00
грн
в 6 аптеках інших міст
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
120 г яблуко-гарбуз №1
Hame
Немає в наявності
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
120 г яблуко з морквою і буряком №1
Hame
Немає в наявності
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ЦВІТНА КАПУСТА І КАРТОПЛЯ"
Пастеризоване 130 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
120 г яблуко-морква №1
Hame
Немає в наявності
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ "ЯБЛОКО-МОРКВА" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ ДИТЯЧЕ МОРКВИНА І КИТАЙСЬКИЙ ГАРБУЗ тм "BABYBIO (БЕЙБІБІО)"
130 г з 4 місяців №1
VITAGERMINE S.A.S
Немає в наявності
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ПЮРЕ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ "ЯБЛУКО Й ГАРБУЗ"
130 г №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
Перша ложка 125 г моркву і картоплю №1
Hame
Немає в наявності
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "КАБАЧОК І КАРТОПЛЯ" MILUPA
80 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
вітамін.
пастеризоване
перша ложка
Пакування
80 г
120 г
125 г
130 г
170 г
190 г
пауч упаковка 120 г
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Виробник
Hame
VITAGERMINE S.A.S
Витмарк-Украина
Еконія
Моцарт Импорт
Нестле Україна
Нутриция Украина
Хіпп Україна
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