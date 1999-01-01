Київ
Овочеві пюре
Овочеві пюре (більше двох інгредієнтів)
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Овочеві пюре
Овочеві пюре (більше двох інгредієнтів)
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ОВОЧЕВИЙ МІКС"
130 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
45,00
грн
в 188 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
100 г яблуко з грушею і бататом №1
Hame
від
33,80
грн
в 20 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "ОВОЧЕВЕ АСОРТІ" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
55,00
грн
в 19 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
100 г яблуко з бананами і шпинатом №1
Hame
від
33,80
грн
в 8 аптеках
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Пюре тм "Малятко" овочевий мікс
Пауч упаковка 90 г з 6 місяців №1
Еконія
від
66,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Пюре тм "Малятко" овочеві соте
Пауч упаковка 90 г з 6 місяців №1
Еконія
від
70,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ ОВОЧЕВИЙ САЛАТ"
90 г з 5 місяців №1
Белфуд Продакшн
Немає в наявності
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Пюре дитяче "Груша, морква, чорнослив, буряк" Milupa
80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" "ОВОЧЕВИЙ САЛАТИК" КАБАЧОК-КАРТОПЛЯ-МОРКВА
90 г з 5 місяців №1
Еконія
Немає в наявності
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СУП-ПЮРЕ тм "GERBER" ЗЕЛЕНІ ОВОЧІ З ГРЕЧКОЮ
190 г №1
Nestle Swiss
Немає в наявності
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100 г
125 г
130 г
190 г
пауч упаковка 90 г
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Hame
Nestle Swiss
Белфуд Продакшн
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