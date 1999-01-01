Київ
Овочеві пюре
Овочеві пюре (1 інгредієнт)
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Овочеві пюре
Овочеві пюре (1 інгредієнт)
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
30,85
грн
в 503 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "БРОКОЛІ"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,00
грн
в 481 аптеці
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "КАБАЧОК"
80 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
35,00
грн
в 419 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ГАРБУЗ"
80 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
35,00
грн
в 261 аптеці
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ЦВІТНА КАПУСТА"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,00
грн
в 259 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "ЦВІТНА КАПУСТА" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
44,30
грн
в 241 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "БРОКОЛІ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
40,49
грн
в 198 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ "МОРКВА"
80 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
37,52
грн
в 161 аптеці
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "ЦВІТНА КАПУСТА"
Пастеризоване 80 г для дітей від 4 місяців №1
Нестле Україна
від
36,85
грн
в 157 аптеках
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Пюре овочеве для дітей Зелений горошок "Milupa"
125 г з 5 місяців №1
Нутриція Україна
від
44,30
грн
в 93 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "МОРКВА" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Danone
від
36,74
грн
в 77 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "ПЕРШИЙ ДИТЯЧИЙ ГАРБУЗ" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
64,68
грн
в 5 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "БРОКОЛІ" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
55,68
грн
в 1 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ" MILUPA
80 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
52,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
Перша ложка 125 г з зеленого горошку №1
Hame
Немає в наявності
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ПЮРЕ ОВОЧЕВЕ "КАБАЧОК" "BEBIVITA"
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
Немає в наявності
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КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "ЛОЖКА В ЛАДОШКЕ" "ПЮРЕ З ЦВІТНОЇ КАПУСТИ"
100 г з 4 місяців №1
ПрофітЗерноМаркет
Немає в наявності
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "БРОКОЛІ" MILUPA
100 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "ЛОЖКА В ЛАДОШКЕ" "ПЮРЕ З КАБАЧКІВ"
100 г з 4 місяців №1
Белфуд Продакшн
Немає в наявності
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КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ БРОКОЛІ"
90 г №1
Белфуд Продакшн
Немає в наявності
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1
2
3
Форма випуску
пастеризоване
перша ложка
Пакування
80 г
90 г
100 г
125 г
Кількість штук в упаковці
1
12
Виробник
Hame
Ассоциация детского питания
Беллакт
Белфуд Продакшн
Еконія
Нестле Україна
Нутриция Украина
ПрофитЗерноМаркет
Хипп Украина
Хіпп Україна
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