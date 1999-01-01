Київ
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Пюре м'ясні з овочами/рисом/спагетті

Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Пюре м'ясні з овочами/рисом/спагетті
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СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З КУРЧАМ" MILUPA
СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З КУРЧАМ" MILUPA
200 г з 7 місяців №1
Danone
від 45,89 грн
в 482 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ "ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" MILUPA
ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ "ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" MILUPA
200 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 71,40 грн
в 462 аптеках
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Пюре овочево-рибне "Томати, риба та рис" Milupa
Пюре овочево-рибне "Томати, риба та рис" Milupa
200 г з 8 місяців №1
Нутриція Україна
від 65,20 грн
в 341 аптеці
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ТЕЛЯТИНОЮ" "GERBER"
ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ТЕЛЯТИНОЮ" "GERBER"
130 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 56,00 грн
в 311 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕ-М'ЯСНЕ ГАРБУЗ З МОРКВОЮ, КАРТОПЛЕЮ І КУРЧАМ MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕ-М'ЯСНЕ ГАРБУЗ З МОРКВОЮ, КАРТОПЛЕЮ І КУРЧАМ MILUPA
200 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 59,20 грн
в 273 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З КРОЛИКОМ" "GERBER"
ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З КРОЛИКОМ" "GERBER"
130 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 56,00 грн
в 193 аптеках
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СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З ТЕЛЯТИНОЮ" MILUPA
СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З ТЕЛЯТИНОЮ" MILUPA
З рисом і морквою 200 г з 7 місяців №1
Danone
від 52,86 грн
в 139 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" "HIPP"
ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" "HIPP"
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 63,19 грн
в 63 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "КРОЛИК В КАРТОПЛЯНОМУ ПЮРЕ" "HIPP"
ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "КРОЛИК В КАРТОПЛЯНОМУ ПЮРЕ" "HIPP"
190 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 82,95 грн
в 56 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
190 г індичка з гарбузом і рисом №1
Hame
від 42,71 грн
в 27 аптеках інших міст
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З РИСОМ ТА ТЕЛЯТИНОЮ" "HIPP"
ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З РИСОМ ТА ТЕЛЯТИНОЮ" "HIPP"
220 г з 8 місяців №1
Хіпп Україна
від 89,86 грн
в 27 аптеках
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ПЮРЕ РИБО-ОВОЧЕВЕ "МОРКВА ТА КАРТОПЛЯ З ЛОСОСЕМ" "HIPP"
ПЮРЕ РИБО-ОВОЧЕВЕ "МОРКВА ТА КАРТОПЛЯ З ЛОСОСЕМ" "HIPP"
190 г з 8 місяців №1
Хіпп Україна
від 90,60 грн
в 24 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ ТА КАРТОПЛЯ З ІНДИЧКОЮ" HIPP
ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ ТА КАРТОПЛЯ З ІНДИЧКОЮ" HIPP
190 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 90,60 грн
в 22 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
190 г телятина з брокколі і картопляним пюре №1
Hame
від 50,91 грн
в 21 аптеці інших міст
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Пюре телятина з овочами тм "Hamanek"
Пюре телятина з овочами тм "Hamanek"
190 г з 5 місяців №1
Hame
від 82,00 грн
в 20 аптеках
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Пюре індичка з запеченими овочами та рисом тм "Hamanek"
Пюре індичка з запеченими овочами та рисом тм "Hamanek"
190 г з 4 місяців №1
Hame
від 82,00 грн
в 19 аптеках
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СУП-ПЮРЕ "УКРАЇНСЬКИЙ БОРЩ" MILUPA
СУП-ПЮРЕ "УКРАЇНСЬКИЙ БОРЩ" MILUPA
З яловичиною 200 г з 8 місяців №1
Danone
від 55,40 грн
в 15 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
190 г кролик зі шпинатом та картоплею №1
Hame
від 82,93 грн
в 12 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
190 г ягня з морк. і картоф. пюре №1
Hame
від 82,99 грн
в 9 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" овочеве асорті з курки гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Пюре тм "Elfik Magic" овочеве асорті з курки гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Банка скляна 100 г №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 30,00 грн
в 9 аптеках
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