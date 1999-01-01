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М'ясні пюре
М'ясні пюре (1 інгредієнт)
М'ясні пюре (більше двох інгредієнтів)
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "КРОЛИК" MILUPA
Банка скляна 80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
46,80
грн
в 501 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "ІНДИЧКА" MILUPA
80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
33,56
грн
в 360 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "КУРЧА" MILUPA
80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
37,50
грн
в 325 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "ЯЛОВИЧИНА" MILUPA
80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
44,60
грн
в 286 аптеках
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ТЕЛЯТИНА" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
71,60
грн
в 202 аптеках
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ІНДИЧКА" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
71,60
грн
в 154 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ "КУРЧА"
80 г №1
Нестле Україна
від
73,46
грн
в 129 аптеках
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "КУРКА" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
72,31
грн
в 119 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСНЕ З ЯЛОВИЧИНИ HIPP
80 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
78,06
грн
в 68 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ-М'ЯСНЕ ІНДИЧКА З ОВОЧАМИ MILUPA
200 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
59,20
грн
в 42 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСНЕ З ІНДИЧКИ HIPP
80 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
73,09
грн
в 35 аптеках
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ЯЛОВИЧИНА З ПЕЧІНКОЮ" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
75,85
грн
в 34 аптеках
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ЯЛОВИЧИНА" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
73,87
грн
в 34 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з м'яса індички гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Банка скляна 90 г №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
38,60
грн
в 24 аптеках
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Пюре тм "Карапуз"з індички для дитячого харчування гомогенізоване стерилізоване
90 г з 6 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від
28,08
грн
в 14 аптеках інших міст
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ЯЛОВИЧИНА З ЯЗИКОМ" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
59,00
грн
в 14 аптеках інших міст
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Пюре тм "Elfik Magic" з м'яса курки гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Банка скляна 90 г №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
45,54
грн
в 8 аптеках
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ЯЛОВИЧИНА З СЕРЦЕМ" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
72,30
грн
в 8 аптеках інших міст
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Пюре тм "Карапуз"з курки для дитячого харчування гомогенізоване стерилізоване
90 г з 6 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від
47,68
грн
в 1 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ "ІНДИЧКА"
80 г №1
Нестле Україна
від
68,00
грн
в 1 аптеці
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банка жерстяна 100 г
банка скляна 80 г
банка скляна 90 г
банка скляна 100 г
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Hame
Ассоциация детского питания
Белфуд Продакшн
Еконія
Нестле Україна
Нутриция Украина
Оршанский мясоконсервный комбинат
ПрофитЗерноМаркет
Торговий Дім Фреш Маркет
Хипп Украина
Хіпп Україна
Юнимилк
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