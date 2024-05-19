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Акневіт капсули, №30 - Київ (134482) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 449 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (17), капсули (1)
252,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19)
247,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), капсули (1)
249,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
320,50
Економія: -80,70 грн
239,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), капсули (2)
249,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
248,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), капсули (1)
249,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
278,56
Економія: -52,25 грн
226,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
265,99
Економія: -46,65 грн
219,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (4)
268,48
Економія: -42,60 грн
225,88 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
294,60
Економія: -8,84 грн
285,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
321,20
Економія: -81,40 грн
239,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
257,12
Економія: -31,54 грн
225,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1), капсули (2)
251,16
Економія: -25,56 грн
225,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: капсули (20)
278,99
Економія: -59,65 грн
219,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
247,74 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
228,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
265,22
Економія: -37,79 грн
227,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
260,00
Економія: -34,40 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
252,21
Економія: -26,61 грн
225,60 грн