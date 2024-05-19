Атоксіл гель гель стік-пакетик, №10 - Київ (444035) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 212 аптеках
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Всього: упаковка (15), стік-пакетик (9)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (10), стік-пакетик (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Всього: упаковка (7), стік-пакетик (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: упаковка (17), стік-пакетик (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
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Всього: упаковка (25)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
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Всього: упаковка (9), стік-пакетик (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Всього: упаковка (12), стік-пакетик (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Всього: упаковка (4), стік-пакетик (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (10), стік-пакетик (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Всього: упаковка (1), стік-пакетик (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9), стік-пакетик (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (26), стік-пакетик (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Здорова сім`я
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Всього: упаковка (3), стік-пакетик (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7), стік-пакетик (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10), стік-пакетик (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10), стік-пакетик (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А