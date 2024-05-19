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Атоксіл гель гель стік-пакетик, №20 - Київ (444036) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1231 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
459,99
Економія: -96,46 грн
363,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (3)
590,80
Економія: -229,50 грн
361,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (9)
590,80
Економія: -229,50 грн
361,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
377,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (5)
416,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), стік-пакетик (1)
417,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (8)
377,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (29), стік-пакетик (10)
419,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (12)
590,80
Економія: -229,50 грн
361,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
436,99
Економія: -73,46 грн
363,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (8)
554,50
Економія: -134,68 грн
419,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
377,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3), стік-пакетик (17)
416,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (6)
475,00
Економія: -56,64 грн
418,36 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (19)
590,20
Економія: -228,90 грн
361,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (8)
590,20
Економія: -228,90 грн
361,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
415,94 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (16)
590,80
Економія: -229,50 грн
361,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (16)
590,20
Економія: -228,90 грн
361,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (6), стік-пакетик (9)
426,94
Економія: -51,41 грн
375,53 грн