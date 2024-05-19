Атоксіл гель гель стік-пакетик, №20 - Київ (444036) Лікарський препарат - ціни
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
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Всього: упаковка (8)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3), стік-пакетик (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), стік-пакетик (19)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), стік-пакетик (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (16)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6), стік-пакетик (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15