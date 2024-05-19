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АЕвіт® Преміум капсули м'які блістер, №30 - Київ (588252) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1129 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
224,99
Економія: -44,30 грн
180,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
266,50
Економія: -81,90 грн
184,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
266,50
Економія: -81,90 грн
184,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
175,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
197,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20), блістер (1)
186,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
175,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
198,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
264,40
Економія: -79,80 грн
184,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
240,99
Економія: -60,30 грн
180,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
176,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), блістер (2)
188,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
228,50
Економія: -50,40 грн
178,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
266,50
Економія: -81,90 грн
184,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: капсули м'які (10)
207,43 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
264,70
Економія: -80,10 грн
184,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: блістер (1)
266,50
Економія: -81,90 грн
184,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
200,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
198,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
266,50
Економія: -81,90 грн
184,60 грн