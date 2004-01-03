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Список виробниківMMovi Health GmbH

Виробник: Movi Health GmbH

ООО "Мови Хелс", Украина
03680, Киев, просп. Академика Глушкова, 12А
+380445007140
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Знайдено: 18 препаратів
Мовекс® Актив таблетки, вкриті оболонкою, № 30; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Актив Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 Мові Хелс ГмбХ
В 496 аптеках
від 360,13 грн
Ціни в аптеках
Мовекс® Актив таблетки, вкриті оболонкою, № 60; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Актив Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Мові Хелс ГмбХ
В 429 аптеках
від 574,50 грн
Ціни в аптеках
Мовекс® Комфорт таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 30; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 30 Мові Хелс ГмбХ
В 304 аптеках
від 321,90 грн
Ціни в аптеках
Мовекс® Комфорт таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 60; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 60 Мові Хелс ГмбХ
В 347 аптеках
від 439,81 грн
Ціни в аптеках
Мовекс® Комфорт таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 120; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 120 Мові Хелс ГмбХ
В 322 аптеках
від 799,73 грн
Ціни в аптеках
Мовеспазм таблетки, вкриті оболонкою, № 10; Мові Хелс ГмбХ
Мовеспазм Таблетки, вкриті оболонкою, № 10 Мові Хелс ГмбХ
В 918 аптеках
від 90,51 грн
Ціни в аптеках
Мовеспазм таблетки, вкриті оболонкою, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Мовеспазм Таблетки, вкриті оболонкою, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 607 аптеках
від 146,29 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, № 5; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, № 5 Мові Хелс ГмбХ
В 997 аптеках
від 160,07 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 7,5 мг, блістер, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 7,5 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 721 аптеці
від 276,85 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 10; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 10 Мові Хелс ГмбХ
В 250 аптеках
від 193,10 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 667 аптеках
від 251,80 грн
Ціни в аптеках
Мовіназа®-10 мг таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мові Хелс ГмбХ
Мовіназа®-10 мг Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мові Хелс ГмбХ
В 502 аптеках
від 193,00 грн
Ціни в аптеках
Мовіназа®-20 мг таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мові Хелс ГмбХ
Мовіназа®-20 мг Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мові Хелс ГмбХ
В 459 аптеках
від 349,00 грн
Ціни в аптеках
Мовіфлекс® Декс розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Мові Хелс ГмбХ
Мовіфлекс® Декс Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Мові Хелс ГмбХ
В 450 аптеках
від 157,01 грн
Ціни в аптеках
Пульмобріз® порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 10; Мові Хелс ГмбХ
Пульмобріз® Порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 10 Мові Хелс ГмбХ
В 446 аптеках
від 104,93 грн
Ціни в аптеках
Пульмобріз® порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 20; Мові Хелс ГмбХ
Пульмобріз® Порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 489 аптеках
від 215,22 грн
Ціни в аптеках
Пульмобріз® таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Пульмобріз® Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 1186 аптеках
від 143,21 грн
Ціни в аптеках
Пульмолор® порошок для оральної суспензії, для приготування 60 мл суспензії, в пляшках, д/п 60 мл сусп., у пляшках, № 1; Мові Хелс ГмбХ
Пульмолор® Порошок для оральної суспензії, для приготування 60 мл суспензії, в пляшках, д/п 60 мл сусп., у пляшках, № 1 Мові Хелс ГмбХ
В 327 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03680, Киев, просп. Академика Глушкова, 12А
+380445007140
Знайдено: 18 препаратів
Мовекс® Актив таблетки, вкриті оболонкою, № 30; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Актив Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 Мові Хелс ГмбХ
В 496 аптеках
від 360,13 грн
Ціни в аптеках
Мовекс® Актив таблетки, вкриті оболонкою, № 60; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Актив Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Мові Хелс ГмбХ
В 429 аптеках
від 574,50 грн
Ціни в аптеках
Мовекс® Комфорт таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 30; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 30 Мові Хелс ГмбХ
В 304 аптеках
від 321,90 грн
Ціни в аптеках
Мовекс® Комфорт таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 60; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 60 Мові Хелс ГмбХ
В 347 аптеках
від 439,81 грн
Ціни в аптеках
Мовекс® Комфорт таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 120; Мові Хелс ГмбХ
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 120 Мові Хелс ГмбХ
В 322 аптеках
від 799,73 грн
Ціни в аптеках
Мовеспазм таблетки, вкриті оболонкою, № 10; Мові Хелс ГмбХ
Мовеспазм Таблетки, вкриті оболонкою, № 10 Мові Хелс ГмбХ
В 918 аптеках
від 90,51 грн
Ціни в аптеках
Мовеспазм таблетки, вкриті оболонкою, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Мовеспазм Таблетки, вкриті оболонкою, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 607 аптеках
від 146,29 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, № 5; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, № 5 Мові Хелс ГмбХ
В 997 аптеках
від 160,07 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 7,5 мг, блістер, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 7,5 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 721 аптеці
від 276,85 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 10; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 10 Мові Хелс ГмбХ
В 250 аптеках
від 193,10 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 667 аптеках
від 251,80 грн
Ціни в аптеках
Мовіназа®-10 мг таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мові Хелс ГмбХ
Мовіназа®-10 мг Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мові Хелс ГмбХ
В 502 аптеках
від 193,00 грн
Ціни в аптеках
Мовіназа®-20 мг таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мові Хелс ГмбХ
Мовіназа®-20 мг Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мові Хелс ГмбХ
В 459 аптеках
від 349,00 грн
Ціни в аптеках
Мовіфлекс® Декс розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Мові Хелс ГмбХ
Мовіфлекс® Декс Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Мові Хелс ГмбХ
В 450 аптеках
від 157,01 грн
Ціни в аптеках
Пульмобріз® порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 10; Мові Хелс ГмбХ
Пульмобріз® Порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 10 Мові Хелс ГмбХ
В 446 аптеках
від 104,93 грн
Ціни в аптеках
Пульмобріз® порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 20; Мові Хелс ГмбХ
Пульмобріз® Порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 489 аптеках
від 215,22 грн
Ціни в аптеках
Пульмобріз® таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Пульмобріз® Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 1186 аптеках
від 143,21 грн
Ціни в аптеках
Пульмолор® порошок для оральної суспензії, для приготування 60 мл суспензії, в пляшках, д/п 60 мл сусп., у пляшках, № 1; Мові Хелс ГмбХ
Пульмолор® Порошок для оральної суспензії, для приготування 60 мл суспензії, в пляшках, д/п 60 мл сусп., у пляшках, № 1 Мові Хелс ГмбХ
В 327 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції