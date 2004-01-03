Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 30 Мові Хелс ГмбХ
від 321,90 грн
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 60 Мові Хелс ГмбХ
від 439,81 грн
від 799,73 грн
від 160,07 грн
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 7,5 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
від 276,85 грн
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 10 Мові Хелс ГмбХ
від 193,10 грн
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
від 251,80 грн
Мовіназа®-10 мг Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мові Хелс ГмбХ
від 193,00 грн
Мовіназа®-20 мг Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мові Хелс ГмбХ
від 349,00 грн
від 157,01 грн
Пульмобріз® Порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 10 Мові Хелс ГмбХ
від 104,93 грн
Пульмобріз® Порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 20 Мові Хелс ГмбХ
від 215,22 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 30 Мові Хелс ГмбХ
від 321,90 грн
Мовекс® Комфорт Таблетки, вкриті оболонкою, пляшка, № 60 Мові Хелс ГмбХ
від 439,81 грн
від 799,73 грн
від 160,07 грн
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 7,5 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
від 276,85 грн
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 10 Мові Хелс ГмбХ
від 193,10 грн
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
від 251,80 грн
Мовіназа®-10 мг Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мові Хелс ГмбХ
від 193,00 грн
Мовіназа®-20 мг Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мові Хелс ГмбХ
від 349,00 грн
від 157,01 грн
Пульмобріз® Порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 10 Мові Хелс ГмбХ
від 104,93 грн
Пульмобріз® Порошок для оральної суспензії, саше, 2 г, коробка картонна, коробка картон., № 20 Мові Хелс ГмбХ
від 215,22 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції