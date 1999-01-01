Київ
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ, ЩО НЕ МІСТЯТЬ ЙОД
V08B A

Рентгеноконтрастні засоби, що містять сульфат барію

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08BРЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ, ЩО НЕ МІСТЯТЬ ЙОД
V08B AРентгеноконтрастні засоби, що містять сульфат барію
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Барію сульфат для рентгеноскопії
Барію сульфат для рентгеноскопії
Порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
від 75,71 грн
в 287 аптеках
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