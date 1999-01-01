Київ
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B04
Йопамідол
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A B
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B04
Йопамідол
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Памідол
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
499,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Діаскан
Розчин для ін'єкцій 370 мг/мл флакон 50 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Памідол
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
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Томоскан®
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дозування
300 мг йоду/мл
370 мг йоду/мл
370 мг/мл
Пакування
фл. 50 мл
фл. 100 мл
Виробник
M. Biotech Ltd.
Фармак
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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