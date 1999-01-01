Київ
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B04

Йопамідол

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08AЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A BВодорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B04Йопамідол
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Памідол
Памідол
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 499,00 грн
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Діаскан
Діаскан
Розчин для ін'єкцій 370 мг/мл флакон 50 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Памідол
Памідол
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
Томоскан®
Томоскан®
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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