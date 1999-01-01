Київ
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B02
Йогексол
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A B
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B02
Йогексол
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
1077,49
грн
в 350 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від
346,51
грн
в 309 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 20 мл №1
Фармак
від
277,30
грн
в 283 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
682,66
грн
в 6 аптеках
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Юніпак®
Розчин для ін'єкцій 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
667,25
грн
в 5 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від
396,39
грн
в 1 аптеці інших міст
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 500 мл №1
Фармак
від
5720,26
грн
в 1 аптеці
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 200 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
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Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
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Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
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Йогексол-Віста
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Омніпак
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 100 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 200 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Омніпак
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 50 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
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Йогексол-Віста
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Дозування
300 мг йоду/мл
350 мг йоду/мл
350 мг/мл
Пакування
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 500 мл
фл. п/п 20 мл
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Виробник
Tакеда
ДжиІ Хелскеа
Містрал Кепітал Менеджмент
Фармак
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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