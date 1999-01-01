Київ
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A A
Водорозчинні високоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A A
Водорозчинні високоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A A01
Кислота діатризоєва
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Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від
703,45
грн
в 465 аптеках
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Тразограф® 76%
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл №5
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
721,58
грн
в 3 аптеках
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Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 60 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
Немає в наявності
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Урографін
Розчин для ін'єкцій 60 % ампула 20 мл №10
Байєр Фарма
Немає в наявності
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Урографін
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл №10
Байєр Фарма
Немає в наявності
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Дозування
60 %
76 %
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
Bayer Pharma
Фармак
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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