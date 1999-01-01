Київ
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A A

Водорозчинні високоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08AЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A AВодорозчинні високоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
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Тріомбраст®
Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від 703,45 грн
в 465 аптеках
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Тразограф® 76%
Тразограф® 76%
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл №5
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 721,58 грн
в 3 аптеках
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Тріомбраст®
Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 60 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
Немає в наявності
Урографін
Урографін
Розчин для ін'єкцій 60 % ампула 20 мл №10
Байєр Фарма
Немає в наявності
Урографін
Урографін
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл №10
Байєр Фарма
Немає в наявності
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