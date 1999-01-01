Київ
Засоби для лікування гіперкаліемії та гіперфосфатемії
V03A E02

Севеламер

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A EЗасоби для лікування гіперкаліемії та гіперфосфатемії
V03A E02Севеламер
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Севеламер-Віста
Севеламер-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
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від 5280,00 грн
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