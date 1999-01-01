Київ
Засоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом
V03A C03

Деферазирокс

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A CЗасоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом
V03A C03Деферазирокс
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Деферасірокс-Віста
Деферасірокс-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер у картонній коробці №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 12975,20 грн
в 283 аптеках
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Ексіджад
Ексіджад
Таблетки, що диспергуються 500 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від 38528,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ексіджад
Ексіджад
Таблетки, що диспергуються 250 мг блістер №28
Новартіс Фарма
Немає в наявності
пмс-Деферасірокс (Тип Джей)
пмс-Деферасірокс (Тип Джей)
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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