Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02A A
Протимікробні засоби
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02A A
Протимікробні засоби
S02A A12
Рифаміцин
S02A A22**
Декаметоксин
S02A A30
Протимікробні засоби, комбінації
Сортування:
По популярності
Фільтр
Отофа
Краплі вушні, розчин 20000 мо/мл флакон 10 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
244,43
грн
в 756 аптеках
Знайти в аптеках
Аурідексан
Краплі вушні 0,5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
61,01
грн
в 678 аптеках
Знайти в аптеках
Анауран
Краплі вушні флакон з кришкою-крапельницею 25 мл №1
Замбон
від
212,82
грн
в 387 аптеках
Знайти в аптеках
Мірамідез®
Краплі вушні, розчин спиртовий 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
від
145,67
грн
в 159 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
крап. вуш.
крап. вуш., р-н
крап. вушн., р-н спирт.
Дозування
0.1 %
0.5 мг/мл
20000 МО/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з кришкою-крапельницею 25 мл
Виробник
Laboratories Bouchara Recordati
Zambon
ІСНА
Корпорація Здоров'я
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню