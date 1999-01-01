Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02A A

Протимікробні засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02A AПротимікробні засоби
Сортування: По популярності
Отофа
Отофа
Краплі вушні, розчин 20000 мо/мл флакон 10 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 244,43 грн
в 756 аптеках
Знайти в аптеках
Аурідексан
Аурідексан
Краплі вушні 0,5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 61,01 грн
в 678 аптеках
Знайти в аптеках
Анауран
Анауран
Краплі вушні флакон з кришкою-крапельницею 25 мл №1
Замбон
від 212,82 грн
в 387 аптеках
Знайти в аптеках
Мірамідез®
Мірамідез®
Краплі вушні, розчин спиртовий 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
від 145,67 грн
в 159 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране