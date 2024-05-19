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Анауран краплі вушні флакон з кришкою-крапельницею 25 мл, №1 - Київ (170549) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
230,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
245,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
245,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
230,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
212,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
245,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
243,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
212,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
318,30
Економія: -80,70 грн
237,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
212,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
213,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн