Київ
Засоби для застосування при судинних очних захворюваннях
S01L A

Антинеоваскуляризаційні засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01LЗасоби для застосування при судинних очних захворюваннях
S01L AАнтинеоваскуляризаційні засоби
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Айлія®
Айлія®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною g18 №1
Байєр
від 15978,30 грн
в 10 аптеках
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Вабісмо
Вабісмо
Розчин для ін'єкцій 120 мг/мл флакон 0.24 мл з голкою та фільтром №1
Рош Україна
від 14618,61 грн
в 10 аптеках інших міст
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Візкью
Візкью
Розчин для ін'єкцій 120 мг/мл флакон 0.23 мл комплект з голклю фильтр. №1
Novartis Overseas Investments AG
від 12879,60 грн
в 2 аптеках
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Луцентіс
Луцентіс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 0.23 мл у комплекті з голкою №1
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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