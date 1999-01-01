Київ
Засоби для застосування при судинних очних захворюваннях
S01L A
Антинеоваскуляризаційні засоби
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01L
Засоби для застосування при судинних очних захворюваннях
S01L A
Антинеоваскуляризаційні засоби
S01L A04
Ранібізумаб
S01L A05
Афлиберсепт
S01L A06
Бролуцизумаб
S01LA09
Фаріцимаб
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Айлія®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною g18 №1
Байєр
від
15978,30
грн
в 10 аптеках
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Вабісмо
Розчин для ін'єкцій 120 мг/мл флакон 0.24 мл з голкою та фільтром №1
Рош Україна
від
14618,61
грн
в 10 аптеках інших міст
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Візкью
Розчин для ін'єкцій 120 мг/мл флакон 0.23 мл комплект з голклю фильтр. №1
Novartis Overseas Investments AG
від
12879,60
грн
в 2 аптеках
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Луцентіс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 0.23 мл у комплекті з голкою №1
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Дозування
10 мг/мл
40 мг/мл
120 мг/мл
Пакування
фл. 0.23 мл
фл. 0.24 мл
фл. 0.278 мл
шприц 0.165 мл
Виробник
Novartis Overseas Investments AG
Байер
Байєр
Новартіс Фарма
Рош
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