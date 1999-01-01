Київ
Антинеоваскуляризаційні засоби
S01L A06
Бролуцизумаб
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01L
Засоби для застосування при судинних очних захворюваннях
S01L A
Антинеоваскуляризаційні засоби
S01L A06
Бролуцизумаб
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Візкью
Розчин для ін'єкцій 120 мг/мл флакон 0.23 мл комплект з голклю фильтр. №1
Novartis Overseas Investments AG
від
12879,60
грн
в 2 аптеках
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