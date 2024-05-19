Айлія® розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною G18, №1 - Київ (187186) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
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Київ, вул. Ахматової Анни, 22
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
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Київ, вул. Лятошинського, 18
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Київ, просп. Берестейський, 91
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Київ, вул. Ірпінська, 78
Альго-фарм
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Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2