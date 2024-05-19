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Айлія® розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною G18, №1 - Київ (187186) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
19582,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
19588,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
19715,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
16706,99
Економія: -161,17 грн
16545,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
17098,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -129,17 грн
16545,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -129,17 грн
16545,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (2)
17068,99
Економія: -523,17 грн
16545,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
16597,99
Економія: -52,17 грн
16545,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
16221,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Всього: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: упаковка (1)
16221,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
16504,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 91
Всього: упаковка (1)
16221,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (2)
16221,39 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
17020,00 грн