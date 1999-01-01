Київ
Антинеоваскуляризаційні засоби
S01L A05

Афлиберсепт

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01LЗасоби для застосування при судинних очних захворюваннях
S01L AАнтинеоваскуляризаційні засоби
S01L A05Афлиберсепт
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Айлія®
Айлія®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною g18 №1
Байєр
від 15978,30 грн
в 10 аптеках
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