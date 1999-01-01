Київ
Антинеоваскуляризаційні засоби
S01L A05
Афлиберсепт
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01L
Засоби для застосування при судинних очних захворюваннях
S01L A
Антинеоваскуляризаційні засоби
S01L A05
Афлиберсепт
Сортування:
По популярності
Фільтр
Айлія®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною g18 №1
Байєр
від
15978,30
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Пакування
фл. 0.278 мл
шприц 0.165 мл
Виробник
Байер
Байєр
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню