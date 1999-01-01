S01G A Симпатоміметики, що застосовуються як протинабрякові засоби

Сортування: По популярності Фільтр Віаль® Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1 Фармак Візин® Комфорт Краплі очні 0,05 % флакон з дозатором 15 мл №1 МакНіл Продактс Лімітед Оптін Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1 Jadran-Galenski Laboratorij d.d. Візоптік Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №2 Польфарма Візин® Класичний Краплі очні 0,05 % флакон 15 мл №1 МакНіл Продактс Лімітед Офталь Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1 Корпорація Здоров'я Віаль® Лайт Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1 Фармак Візалін-Н Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1 ТОВ "Ніко" Візалін-Н Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №5 ТОВ "Ніко" Форма випуску крап. оч. крап. очні, р-н Дозування 0.5 мг/мл 0.05 % Пакування фл. 5 мл фл. 10 мл фл. 15 мл фл. з дозатором 15 мл фл.-крапельн. 5 мл Кількість штук в упаковці 1 2 5 Виробник Jadran-Galenski Laboratorij d.d. Корпорація Здоров'я МакНіл Продактс Лімітед ООО "Нико" Польфарма Фармак Показати всі