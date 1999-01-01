Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G A

Симпатоміметики, що застосовуються як протинабрякові засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01GПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G AСимпатоміметики, що застосовуються як протинабрякові засоби
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Віаль®
Віаль®
Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 121,93 грн
в 908 аптеках
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Візин® Комфорт
Візин® Комфорт
Краплі очні 0,05 % флакон з дозатором 15 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 166,33 грн
в 817 аптеках
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Оптін
Оптін
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
від 111,52 грн
в 584 аптеках
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Візоптік
Візоптік
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №2
Польфарма
від 111,52 грн
в 389 аптеках
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Візин® Класичний
Візин® Класичний
Краплі очні 0,05 % флакон 15 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 173,41 грн
в 85 аптеках
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Офталь
Офталь
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 36,80 грн
в 35 аптеках
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Віаль® Лайт
Віаль® Лайт
Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Візалін-Н
Візалін-Н
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Візалін-Н
Візалін-Н
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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