Київ
Інші протимікробні препарати
S01A X20**
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АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A X
Інші протимікробні препарати
S01A X20**
Різні препарати
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Офтальмодек
Краплі очні 0,2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від
63,30
грн
в 915 аптеках
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Дозування
0.2 мг/мл
10000 МО/мл
Пакування
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
Виробник
Корпорація Здоров'я
Фирн-М
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