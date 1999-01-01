Київ
Інші протимікробні препарати
S01A X20**

Різні препарати

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A XІнші протимікробні препарати
S01A X20**Різні препарати
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Офтальмодек
Офтальмодек
Краплі очні 0,2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
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