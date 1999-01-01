Київ
Противірусні засоби
S01A D03

Ацикловір

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A DПротивірусні засоби
S01A D03Ацикловір
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Зовіракс™
Зовіракс™
Мазь очна 3 % туба 4.5 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Зовіракс™
Зовіракс™
Мазь очна 3 % туба 4.5 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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