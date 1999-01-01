Київ
Противірусні засоби
S01A D03
Ацикловір
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A D
Противірусні засоби
S01A D03
Ацикловір
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Зовіракс™
Мазь очна 3 % туба 4.5 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Зовіракс™
Мазь очна 3 % туба 4.5 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
3 %
30 мг/г
Виробник
GlaxoSmithKline Export
KRKA d.d. Novo Mesto
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