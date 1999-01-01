Київ
Заміщені етилендіаміни
R06A C03

Хлоропірамін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A CЗаміщені етилендіаміни
R06A C03Хлоропірамін
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Супрастин®
Супрастин®
Таблетки 25 мг блістер №20
Егіс
від 111,06 грн
в 986 аптеках
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Супрастин®
Супрастин®
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 1 мл №5
Егіс
від 133,26 грн
в 969 аптеках
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Хлоропіраміну гідрохлорид
Хлоропіраміну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл в пачці №5
Корпорація Здоров'я
від 89,10 грн
в 301 аптеці
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Антигістін
Антигістін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула поліетиленова 1 мл №5
ООО "Фармасел"
від 62,80 грн
в 300 аптеках
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Супростилін
Супростилін
Таблетки 0,025 г блістер №20
Лекхім-Харків
від 82,00 грн
в 164 аптеках
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Супростилін
Супростилін
Таблетки 0,025 г блістер тм baum pharm №20
Лекхім-Харків
від 113,41 грн
в 137 аптеках
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Антигистин
Антигистин
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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